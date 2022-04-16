巴納綜合調查：38%父母「非常擔心」孩子放棄信仰





巴納公佈新民意調查，38%父母非常擔心孩子放棄信仰，73%父母關心孩子精神健康。



巴納於 2021 年 4 月 23 日至 5 月 5 日訪問 513 名 18 歲以下孩子的父母，對孩子的精神發展、孩子與同齡人關係的關注程度，並於上周三（4月6日）公佈調查結果。



73%父母關心孩子精神健康



大多數受訪者（73%）表示「有點」或「非常」關心孩子的精神發展，只有 27% 的父母表示他們「不太」或「根本不」關心孩子的精神發展。



該調查將受訪者分為三類：虔誠基督徒父母、基督徒父母、非基督徒父母，虔誠基督徒歸類為「過去一個月內參加過禮拜，強烈同意信仰對生活很重要的基督徒」。



大多數基督徒父母（51%）表示「非常」關心孩子的靈性發展，其次是 33%「有點」關心，9%「不太」關心，7%「不太關心」。同樣，80% 的基督徒父母「非常」或「有點」擔心孩子的靈性發展，而只有 20% 的「不太」或「完全不」擔心。



在這三個群體中，非基督徒父母對孩子的精神健康的關注程度最低，27% 的人告訴民意調查者，他們「非常」關注孩子的精神發展，另外 31% 的人認為自己「有點」關注。其餘的非基督徒父母要么「不太」（18%）或「根本不」（25%）關心他們孩子的靈性發展。



在接受調查的三個群體中，虔誠基督徒也最關心他們的孩子是否忠於自己的信仰。絕大多數虔誠基督徒（58%）聲稱他們「非常」擔心孩子是否會「忠於他們的信仰」，而另外 28% 的人「有點」擔心。虔誠基督徒父母將自己描述為「不太關心」或「根本不關心」的比例分別為 8% 和 6%。



多數自認是基督徒的父母（43%）表示「非常」擔心他們的孩子堅持自己的信仰，其次是 33%「有點」擔心，16%「不太」擔心，8%誰「根本不」關心。多數非基督徒父母（32%）堅稱他們「完全不」擔心他們的孩子放棄信仰，其次是 29% 的人表示自己「有點」擔心，26% 表示「非常」擔心，13%「一點也不」關心。



38%父母非常擔心孩子放棄信仰



整體而言，38% 的人表示他們「非常」擔心孩子可能會放棄信仰，另有 32% 的人表示他們「有點」擔心。「不太」或「完全不」關心孩子的美國父母比例分別為 15%。



該調查還詢問了父母他們對孩子與其他孩子建立有意義關係的能力的擔憂程度。多數美國父母（48%）表示他們「非常」擔心孩子與同齡人建立有意義關係的能力，另有 35% 表示自己「有點」擔心。其餘的父母要么「不太」（11%）或「根本不」（5%）擔心他們的孩子與同齡人建立人際關係的能力。



無論他們的信仰背景如何，對孩子與同齡人發展關係的能力的擔憂使所有父母都團結起來。對孩子交朋友能力感到「非常擔心」的父母比例在虔誠基督徒中為 50%，在自我認同的基督徒中為 43%，在非基督徒中為 54%。那些「有點」擔心孩子交朋友的人包括 35% 的基督徒父母、37% 的基督徒父母和 34% 的非基督徒父母。



11% 的基督徒表示他們「不太」關心孩子的社交生活，13% 的自認基督徒和 9% 的非基督徒父母表示。7% 的自我認同的基督徒「根本不」關心他們孩子交朋友的能力，4% 的基督徒和 3% 的非基督徒也是如此。

