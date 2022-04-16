烏克蘭戰下體育事工 祈運動員堅守信仰

烏克蘭戰地福音實況，國際組織基督徒運動員團契總裁指，同工繼續留守當地緊守崗位，戰事無礙福音工作，並且更有智慧地策劃每一項事工。



體育福音事工基督徒運動員團契（Fellowship of Christian Athletes）總裁兼首席執行官肖恩·威廉姆森（Shane Williamson）在《基督郵報》（Christian Post）分享在烏克蘭的福音工作現況，表示危機之中只有兩個選擇，要麼後退一步怎麼都不做、要麼向前多一步成為耶穌基督的手和腳。



他繼而指出，儘管在過去兩個月團契在烏克蘭的工作遇到很大的挑戰，但將會繼續運作，即使戰爭也不會停下來，在烏克蘭的同工利用網絡跟留守在烏克蘭，或流散到歐洲和其他國家的教練、運動員提供在線訓練，為他們和家人祈禱，盼望他們堅守信仰，現時有8名同工留在烏克蘭，每天都以愛心關懷有需要的人。



威廉姆森揚言，在這段時期大家的工作很艱難，但仍然決定以烏克蘭的工作為優先，並且利用機會幫助當地的社區，戰事福音大門視乎關上，但感恩神用15年傳福音的經驗接觸了成千上萬烏克蘭的教練和運動員，奠定了堅實的基礎，為今天困難作了準備。



他回顧過去，2007年5月首次到訪烏克蘭，參觀一所體育學校了解當地如何發展籃球事工，當時的事工領袖成為他們第一位在烏克蘭的同工。威廉姆森去年12月再次探訪烏克蘭的時候，那位同工跟他分享，國家終會有一日關閉，但整個烏克蘭對福音的開放程度卻是前所未有，認為需要緊急服事當地的信徒。



威廉姆森回想，今天應驗了該同工的說話，並且看到他們在緊急的情況充滿智慧地服事。該名教練同工提醒他，撒旦正在阻止福音傳播，呼籲大家等急祈禱，並且以冷靜頭腦策劃每一項計劃，現時能夠做是藉著上帝擺在他們面前每一個機會，盡量把握，深信黑暗變得更昏暗的時候，光線就顯得更明亮。



基督徒運動員團契成立於1954年，為一間國際機構培訓和裝備在職、大學、高中、初中和青年級別的運動員及教練，在體育平台傳揚耶穌基督的福音，在全球服事當地社區，通過福音激勵人心和改變世界；2007年在烏克蘭展開相關的事工。

