評論：和合本聖經建構華人基督徒集體意識

中文和合本聖經面世一百多年活力依然，中國教會歷史學家分析原因，該版本聖經幫助全球華人基督徒統一身分，提供了共同的宗教意識。



中文和合本聖經1919年面世，使用當代中國通用語言、文字簡單，被各行各業的人容易理解，而且翻譯的中文具有韻律，在今天不同版本的中文聖經譯本，和合本在基督教仍具有舉足輕重的地位。



戈登康威爾神學院 （Gordon Conwell Theological Seminary）世界基督教和亞洲研究副教授姚西伊（Kevin Xiyi YAO）在《今日基督教》（Christianity Today） 發表文章，指出中文和合本聖經在華人群體受歡迎和接納，其中的原因是為華人信徒統一了身分。



姚西伊提到，《聖經》中文譯本要麼是文言文，只有中國社會受過教育的精英才能理解；要麼是特定地區的方言。因此，和合本聖經的目標是為來自全國各地和所有社會階層的所有人提供可以理解的翻譯，結果證明具有巨大的戰略意義，它有助於將所有中國新教信徒團結在一個單一的中文版本的聖經之下。



今天，居於世界任何地方的華人基督徒一起敬拜時，很容易感受到一種共同、普遍、中國新教傳統的存在，儘管背景非常不同，這種傳統由一套共享的精神詞彙、古典讚美詩和共同版本的聖經鞏固而成。和合本聖經在全球華人新教信徒的這一共同身分的形成和維護中發揮了重要作用。



另一個關鍵原因，和合本提供和塑造了中國新教神學詞匯，和合本聖經應運而生的背景在西方傳教士主導教會的時代結束，中國教會逐漸成熟，中國基督徒開始進入領導位置。



這從而發起席捲全國的本土福音派，形成在神學理解和傳統上中國化，衍生出一套中國信徒能夠接受的神學觀念和詞匯，例如「罪」、「信仰」、「救恩」、「恩典」關鍵聖經術語，成為當今華人神學家、傳道者，甚至信徒每天使用的標準信仰語言，這些術語植根在全球華人基督教教會，成為唯一和統一的語言系統。

