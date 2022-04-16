巴西救世基督像100周年 新冠疫情「拯救」世界

巴西救世基督像100周年，總統波索納洛在4月4日慶祝儀式將管理權移交天主教堂；救世基督像亦在新冠疫情期間「拯救」世界。



救世基督像（Christ the Redeemer）建於1922年4月4日，落成於1931年10月12日，位於巴西里約熱內盧國家森林公園、高710公尺的科科瓦多山頂，俯瞰著整個城市，為該市標誌。由於建築具藝術風格，該座大型耶穌基督雕像於2007年入選為世界新七大奇蹟。



巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在4月4日慶祝建成100周年儀式正式簽字，將雕像及其周圍區域的管理權從巴西環境署移交給天主教堂。



波索納洛表示：「這是一項協議，但對這個避難所和全國各地的天主教徒有著極大的尊重，我們是一個相信上帝、捍衛家庭並對人民忠誠的政府。」並指，巴西約90% 是基督徒，慶祝基督救世主雕像100周年是一個幸福、和平、團聚的時刻，從中表明這是一個幫助、合作和敬畏上帝的政府。



巴西救世基督像除了是旅遊景點、凝聚基督徒的標誌，也成為新冠疫情的「救世」象徵。2020年世界開始受冠狀病毒大流行影響，巴西救世基督像點亮了世界各國家的旗幟。



當地媒體稱，隨著世界各國努力應對疫情，各種旗幟被投射到里約熱內盧的雕像上，以示團結，還有傳遞希望的信息，以及用各種語言寫出「#praytogether」的標籤。

