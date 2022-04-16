拿撒勒人會《最後晚餐》彩繪 社區傳揚復活救主

拿撒勒人會士林教會在清明、復活華人基督徒兩大節日，於教會外牆彩繪充滿童風的聖經故事《最後晚餐》、《摩西過紅海》等，成為打卡熱點及傳福音另類途徑。



拿撒勒人會士林教會在清明及復活節假期為社區帶來驚喜，該會委託台灣繪本協會在教會外牆繪畫Q版漫畫聖經故事，以及製作福音短片在教會LED牆上播放，吸引路人打卡注目。



該教會在中正路斑馬線前端，當行人等待紅綠燈橫過馬路時，可藉此欣賞福音短片，途經士林捷運站之時也可以欣賞教會外牆，充滿兒童畫風的聖經故事，例如《最後的晚餐》、《耶穌降生在馬槽》、《摩西過紅河》，藉此吸引人進入教會認識基督教信仰。



此外，教會也在大門口舉辦福音市集，向社區居民介紹為拯救世人、釘於十字架、從死裡復活的耶穌基督及祂的救恩。



是次的創意構思來自該會主任牧師黄信忠及一班弟兄姊妹，而卡通式的圖案充滿童真味道，既可愛又有趣。



據拿撒勒人會士林教會臉書資料，拿撒勒人會源自聖潔運動，於1895年在美國加洲洛杉磯創立，其後在世界各地建立地區教會；1959年外國宣教士梅瑞義牧師為第一任座堂牧師，隨後並設立宣聖幼稚園展開兒童宣教事工，至今50餘年的時間裡，溫暖、可愛大家庭的特色，一直是士林拿撒勒人會最寶貴的價值所在。

