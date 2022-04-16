英國萬座教堂具歷史價值 疫情欠資金維修

英國有超過39,000座教堂，多為歷史悠久，據一項調查顯示，89%受訪者視教堂為資產，92%視教堂為禮拜場所比在線崇拜快樂得多。



宗教機構National Churches Trust (NCT) 訪問1,250 人，參與者來自英格蘭、蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭。調查發現，九成多人 (92%) 仍將教堂建築物視為主要的禮拜場所，近四分之三 (72%) 的人將教堂視為社區中心。在新冠疫情期間教會崇拜轉到線上， 雖然大多數人 (80%)同意線上聚會但沒有減少對教堂建築秒的需求。



有受訪者表示：「雖然在疫情下教會提供線上服務，會眾難以回到教堂參加實體崇拜，這方便人容易參與教會聚會，但我認為人們渴望再次到教會聚會，在教堂參加禮拜是多麼快樂。」



另外，英國教堂具有特別的價值，人們視教堂為英國歷史的一部分，是國家遺產之一。



調查機構NCT副總裁邁克爾（Michael Palin）指出，英國有超過39,000座教堂建築物，新冠疫情影響崇拜人數減少導致奉獻下降，教堂資金減少令教會未來發展蒙上陰影，然而，教堂仍然是至關重要，仍深受人們喜愛，牧者不能忽視和廢棄教堂。



據《風險遺產名錄》，評為歷史悠久的教堂只有900多座，但在英格蘭已有16,000座教堂列出的「必要」維修費用，在未來五年內需要10億英鎊。



邁克爾補充，愈是歷史悠久的教堂化「迫切需要」資金進行維修，保存這些具歷史價值的建築物。



據調查，八成多（89%）受訪者將教堂建築視為資產，有一成人（10%）認為是負擔。受訪者認為教堂維修費應該由國家彩票遺產基金、慈善信託和基金會等承擔。



在教堂面臨關閉威脅的情況下，強烈支持這些建築成為社區資產佔（89%），但 79% 的人希望它們繼續作為禮拜場所。

