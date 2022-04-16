猶太教與基督教領袖對談「正義戰爭」促限制原始暴力

戰爭有正義可言？猶太教與基督教怎樣看正義之戰？前坎特伯雷大主教羅文·威廉姆斯 （Rowan Williams）與希伯來學者艾琳（Irene Lancaster）在一次場合對談，敦促人們用人道方式限制戰爭出現的原始暴力，盡量減少屠殺。



耶穌主張非暴力 並非向不義妥協



正義戰爭屬於軍事倫理學，耶穌基督怎樣看民族衝突？兩學者在《今日基督教》（Christian Today）發表文章，前坎特伯雷大主教威廉姆斯認為，猶太聖經和基督教聖經有一共通處，耶穌沒有為當時的社會立法，敦促追隨者採取非暴力和非激進的立場影響和改變社會。



耶穌在登山寶訓教導人與人之間採取主動、非侵略的行動來建立關係，馬太福音5章提到「不要與惡人作對，有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打」、「有人想要告你，要拿你的裡衣，連外衣也由他拿去」，這些都表達了被人剝奪尊嚴和自由時，並非還以暴力來取回失去的。



耶穌並非接受不公正、不期待、任人為所欲為的倫理，只是說要小心、不要用暴力，這給世界一個借鏡免得重滔覆轍。



威廉姆斯又提到，初世紀基督徒與政權保持距離，只向上帝祈禱，皇帝要人專他為王、敬奉他時，基督徒寧願殉道。



戰爭有正義可言？聖戰出師有名？



對於戰爭，大多數神學家不贊成基督徒當兵，一個國家以上帝之名擴張勢力發動戰爭，例如羅馬帝國殺戮無辜的人，基督徒拒絕履行這些任務。



不過，到了第4世紀基督徒應否參戰出現了變化，認為在軍隊服役是為基督教國家免受敵人侵害，當時代的神學家奧古斯丁也承認用武力，只是必要製定一套正義戰爭的原則，但他清楚指出戰爭本身是不可取的，對他來說從來沒有聖戰可言。



威廉姆斯認為，基督教的正義戰爭傳統跟猶太教有很多共同點，理論上是堅持戰爭不可具有侵略性，自衛是底線，並且確保用盡一切方法來維護正義，縱使戰爭亦不可以使用不成比例的武力、酷刑或報復性大規模的殺戮，戰鬥當中也需維護敵方軍人的尊嚴。



因此，威廉姆斯強調，對待公開的戰爭，現代世界需要比以往任何時刻都更加謹慎，因為現代武器幾乎不可避免會導致平民死傷，核武的威脅更加主導著人類的未來，這是公民軍隊的意義。



何謂和平？ 戰爭倫理尺度在哪？



聖經怎樣看戰爭？希伯來學者艾琳指出，舊約聖經耶利米書29章記載猶太人被擄去巴比倫（即現今的伊拉克），耶利米先知從耶路撒冷寄信到被擄的祭司、先知、長老和眾民，傳授生存技巧，促請同胞為城市的和平祈禱，以便猶太民族和教堂在當地繁榮發展。



對於何謂和平？艾琳從猶太教的聖經、口頭律法、中世紀和後來的法律闡釋，和平不僅是停止敵對行為、也不是改革，是重組。當一切可採取的行動都失敗而戰爭必須進行，也要在非常具體的標準範圍內，只有在絕對必要時才參與戰爭，最終目的是防止生命受損。



她用以色列國為例，以色列的軍隊是一支公民軍隊，不會為了戰爭而發動戰爭，只有在絕對必要時，為防止生命進一步受損才進行，並且提醒，當人們思考正義戰爭的概念，實際上應該反思戰爭的後果，以及怎樣真正構成一個公正的和平。



艾琳和威廉姆斯都認同，猶太人和基督徒必須思考怎樣用人道方式，限制戰爭中的原始暴力，盡量減少屠殺。

