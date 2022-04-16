迪士尼播廣告：不滿佛州法案禁學童性別認同

華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）在其頻道播放廣告指責禁止兒童跨性別猶如「拆散人的家庭」，因不滿佛羅里達州通過有關的法案。



迪士尼在康卡斯特、華納傳媒和派拉蒙擁有的頻道上播放一則廣告，一位跨性別兒童的母親指責美國人「拆散他們的家庭」，皆因禁止兒童進行生殖切割手術及在學校教授跨性別的課題，廣告試圖說服人支持父母幫助兒童獲得青春期阻斷劑和跨性別激素，以幫助孩子變性，並且斥責一些政客阻止他們的做法，猶如毀了別人的家。



迪士尼承認這則廣告是不滿佛羅里達州共和黨州長桑德提斯，最近簽署一項《父母教育權利法案》（Parental Rights in Education Bill），該法案規定「學校人員或第三方不得在課堂，向幼稚園至三年級學生傳播性取向和性別認同的資訊，也不得以不適合學生年齡或不符合州標準的方式進行」，在其他州份，包括阿拉巴馬州、阿里桑拿州、阿肯色州已經通過法律，禁止向未成年人開具跨性別激素和青春期阻斷劑。



針對佛羅里達州最新通過的《父母教育權利法案》，迪士尼首席執行官鮑伯·查佩克（Bob Chapek）3月21日向全體員工發送備忘錄，認為公司的沉默是一個錯誤的決定，應該對法案表達不滿。



LGBT倡導組織「同性戀者反詆毀聯盟」（Gay & Lesbian Alliance Against Defamation）歡迎該則廣告，認為跨性別孩子的家庭就像其他家庭一樣，他們無條件地愛自己的孩子，只是想給他們最好的。



不過，著名新聞節目《60分鐘時事》去年報導，有變性人完成手術後感到後悔，希望脫離變了性的生活，甚至嘗試自殺。



男變女的斯塔爾在節目中表示，做了隆胸手術之後大約一個星期，感到後悔想自殺，只是被家人阻止；另一位女變男人士表示，在變性過渡期出現一種非常令人不安的感覺，好像覺得身體不見了一部分，原本的胸部不見了，這種感覺好像幽靈一般纏繞著「他」。

