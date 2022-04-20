女性應用程式Giggle 拒生理男闖入

在澳洲專為女性而設的新應用程式Giggle惹風波，一名生理男投訴進入程式時被拒絕使用，澳洲人權委員會指Giggle涉及歧視，創辦人堅持程式必須受到保護，不接納虛假聲稱為女性的男士威脅。



2020年成立的Giggle應用程式專為女性而設，提供最新議題包括政治、娛樂新聞，在全女性圈子不被男性滋擾情況下，讓女用戶獲得安全感，該應用程式備有大規模綜合基因組分析搜尋引擎，利用容貌識別軟件過濾男性使用。



Giggle推出後，有生理男羅克珊•迪哥（RoxanneTickle）向澳洲人權委員會投訴，認為受到性別歧視，要求Giggle創辦人兼董事薩爾•格羅弗（Sall Grover) 接受有關性與性別的再教育。



澳洲人權委員會接受投訴，並提出幾項條款以換取撤銷案件，要求格羅弗接受，包括同意與性、性別和性別認同相關的教育，以便更好提供針對「女性」的智能手機應用程式。



其次是將應用程式功能擴展到所有被認定為女性的人，只要他們遵守平台的條款規則；另外投入更多時間、資源評核平台的帖子。



不過，格羅弗拒絕調解，她向關注男女二元性別的組織Binary表示，不會接受所謂的再教育條款，聲稱目前的法律存在模糊、性別認同增加，Giggle目標是確保單性空間在澳洲得到充分的法律保障。



「我們有權利承認在親眼見到的男人，任何人不應該因為承認一種基本的人類本能而被解僱或懲罰，或被指控侵犯人權。」



Binary發言人Kirralie Smith亦指，該組織長期反對跨性別，保障男女在社會中扮演的角色，以及下一代在安全環境下接受性教育。



對於Giggle被投訴事件，Kirralie Smith認同格羅弗的做法，指出「女性」一詞是一個以配子產生、染色體和生殖系統有關的科學術語。因此，基於性別的權利是不可缺少，必須受到保護，不受到虛假聲稱是女性的男性來改變其定義。



對於澳洲人權委員會的判決，認為投訴是合法，Kirralie Smith表示震驚並重申女性應該受到安全和私密的空間的保護。

