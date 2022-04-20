耶穌復活吃第一道菜「燒魚」：賜人永生的盼望

復活節剛過去，耶穌從死人中復活向門徒顯現，在他們面前吃魚，目的何在？就是在現實環境中證實祂已經復活了，不是鬼魂，延續人對永生的盼望。



耶穌基督釘十字架、受死、埋葬、第三天從死人中復活，升天之前向門徒多次顯現，根據路加福音24章記載，在七日的頭一日，黎明的時候有婦女帶備香料來到墳墓前，看見石頭被滾開了，不見耶穌的身體；彼得跑到墳墓前，只見到細麻布獨在一處。



耶穌復活後去了哪裡？在路福音24章13節記載「以馬忤斯的路上」的故事，當時門徒中有兩個人往一條村子，離耶路撒冷約有二十五里，在以馬忤斯路上耶穌與兩人談論救恩，從舊約到耶穌被釘十字架的事蹟，後來耶穌使他們的眼睛明亮，認出自已來。



耶穌在以馬忤斯顯現後，突然又在門徒中間出現對他們說：願你們平安，門徒驚怕以為祂是鬼魂，耶穌對他們說：「你們為甚麼愁煩？為甚麼心裡起疑念呢？」便把手和腳給他們看，說：「摸我看看！魂無骨無肉，你們看，我是有的。」



門徒驚喜之餘燒了一片魚，耶穌在他們面前吃了，路加福音 24章40至43節指：「他們正喜得不敢信，並且希奇；耶穌就說：你們這裡有甚麼吃的沒有？他們便給他一片燒魚，他接過來，在他們面前吃了。」



耶穌還對他們講解從摩西律法、先知書、詩篇記載的事蹟，以至耶穌釘十字架，應驗了先知的預言，打開了門徒的心竅讓他們明白聖經。耶穌選擇做最簡單的事情來向門徒表明祂是真的活著，向門徒展示手腳上的釘痕不僅是展示傷口，還讓門徒回憶曾經與祂做過很多次的事情：「吃」。



耶穌所做的事並非無關緊要，那一小塊燒魚證明復活大能的主仍活著，並賜予昔日的門徒與今天的信徒永生的盼望。

