青年歸主協會籲教會主日學革新

青少年工作怎樣才做得好，俄勒岡州基督教青年歸主協會主任奧爾森認為，教會主日學課程太過簡化，並盼望成年人作為教會與年輕人的橋樑。



俄勒岡州基督教青年歸主協會主任奧爾森（Jessica Olsen）接受《基督郵報》專訪時指出，三個因素影響年輕人對信仰的追求、教會的態度及對聖經的真正認識。



首先，網絡年代年輕人習慣在網上找資料，海量的資訊、意見領袖對教會的偏見令年輕人產生混亂。奧爾森歸咎解構主義的興起，解構主義在美國基督教內部已經成為一種運動，拆解基督教的信仰，加上意見領袖在Tik Tok、YouTube的社交平台胡亂評論，年輕人很少做多一步來核實資訊，道聽途說之下對教會產生負面的情緒。



另一個因素是教會主日學課程太過簡化，只是主題式、概覽式地去談論聖經內容，缺乏真誠地與年青人交流，學生覺得主日學課程太籠統，並且未能掌握到書卷當中的深層意義，主日學讓學生只見樹木不見森林。



第三個原因是成年人對年青人的傷害，他們可能用自己的意見強加於新一代，缺乏對他們的關心、精神上的支持，他們需要情感上長期的支援。



奧爾森以個人為例，在新冠疫情發生之後有一段時間沒有工作，然後做護士，仍然覺得上帝暫時讓她不要尋找全職工作，後來基督教青年歸主協會在她的教會大樓聚會，而且招聘同工，這個時候令人覺得上帝為她安排事奉崗位，感到非常平靜，並且得到牧者的關心和支持。



她以自己的經歷為例，盼望成年人多些聽取年輕人的分享，了解他們的心情，在這個年齡的人都有一個負擔，她希望看到其他學生了解神與他們的關係，多麼深多麼重要。

