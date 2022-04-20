科學家成功「復活」2千年前聖經椰棗樹

以色列兩名科學家從2千年前的種子成功培育出一組椰棗樹，使聖經時代的植物「復活」。



自然醫學研究中心主任和創始人、薩隆醫生（Sarah Sallon）與植物學家索洛維（Solowey）將一枚二千年前落在死海附近、古猶太要塞馬薩達的聖經時代椰棗種子「復活」。



薩隆和索洛維兩位科學家，十幾年前啟動聖經時代古老椰棗種子復活計劃，設計出一種使它們發芽的方法後，在實驗室中成功培育一枚2000多歲的古老種子發芽，並將第一棵復活的椰棗樹命名為「瑪土撒拉」（Methuselah）。



直至今天種植場成功培植出第五棵樹，名叫 Judith，是繼 Methuselah、Adam、Jonah 和 Hannah之後的九歲樹，這棵樹在其生命的最後九年裡一直在溫室中生長。



植物學家索洛維指，現時在種植場種植了大約 3,000 棵棗樹，每棵樹每年生產約 350 磅棗，兩位科學家希望在未來幾年將「復活」了的 Judith 棗樹加到剩餘的收成中。



至於 Hannah 是第一棵雌性棗樹，於 2019 年種植，由瑪土撒拉授粉 Hannah 在 2021 年結了大約 100 個棗子，到目前為止，這棵樹今年已經結出了 600 多個棗子。



索洛維繼續指：「我們正在種植第二棵雌性棗樹，它是從一粒古老的種子中發芽的。實際上這棵來自昆蘭是在洞穴中被發現，令我們驚訝的是它也發芽了。」



薩隆醫生則表示， Judith 棗樹似乎在數百年前就消失了，但根據聖經，它是古代以色列發現的七種棗種之一。



她指，在未來將測試這些棗子，看看它們的實際作用，以及它們是否與其他商業品種的現代棗子不同，並且讓這些來自2000年前的樹木，成為這地區和平的希望。

