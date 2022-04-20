「協進會」「聖公會」4.21恢復公開崇拜 人數上限不過半

香港第五波疫情回落，政府宣佈4月21日起分階段逐步放寬社交距離措施，按政府第599F章相關限制下宗教場所使用指引，香港基督教協進會、香港聖公會主教院公佈，聖堂恢復公開崇拜，總人數不得超過可容納人數的50%；職員及進入場所人士需遵從疫苗通行證的要求。



香港基督教協進會4月15日於網頁刊登「宗教處所重開安排」事宜，根據4月14日行政長官及食衛局局長在記者會就放寬社交距離措施之發言，並民政事務局給予該會主席的查詢回覆，由4月21日起宗教處所可以重開，但必須嚴格遵守一系列適用於宗教處所的防疫抗疫安排，當中主要的規定及限制包括：



1. 職員及進入場所人士必須符合各項 「疫苗通行證」規定 ；



2. 處所負責人亦必須主動檢查來賓的接種疫苗紀錄 （做法與現時食肆須主動檢查及記錄客人接種疫苗記錄的做法一致）；



3. 處所內總人數不得超過其可容納人數的50%；



4. 每組訪客╱來賓╱參加者 不得超過4人等。



有關安排將收到政府正式公函後再補充資料。



香港聖公會主教院4月14日發出通告：「恢復香港之公開崇拜及團體活動」，由4月21日起恢復所有包括平日、周六及主日公開崇拜、婚禮及團體活動；聖堂所有職員及出席者必須遵從疫苗通行證的要求。



此外，在聖堂內參與崇拜之教友人數限制在不多於通常可容納的人數之50%，如有需要聖堂可增設額外崇拜；相鄰而坐的出席者不得多於4人，出席者之間應保持適當距離；聖堂應繼續執行現有之感染控制做法。



該通告以教省副秘書長劉永勤牧師名義發出。

