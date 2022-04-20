華人策略聯盟特會 李燕光：穆斯林群體福音傳中東

華人策略聯盟3月12日舉行佛州特會，主題為「露出聖臂」，總幹事李燕光牧師提出神早有外族福音大復興的計劃，時至今天用穆斯林群體傳回中東。



神的計劃透過「三合一」顯現出來



李燕光士用以賽亞書52章10節分享歷世歷代神彰顯祂榮耀的計劃：「耶和華在萬國眼前露出聖臂，地極的人都看見我們神的救恩了。」



但以理書2章32至35節記載尼布甲尼撒王的異夢，預言了人類歷史都是在上帝的計劃裡，但以理揭示了這個異夢道出了人類歷史的演變：金頭代表巴比倫帝國、銀胸代表瑪代波斯帝國興起、銅腹代表希臘帝國、鐵腿代表羅馬帝國等。



李燕光士指出，不要愛世界和世界上的事，因為世上一切輝煌的戰績都要過去，而神的話都要成就。



神的計劃（外族福音大復興）是透過三合一顯現出來：1. 從祂的話發出的預言；2. 祂手裡的工作在環境顯現出；3. 神邀請人配合。



詩篇87篇明示了外族福音大復興，拉哈伯、巴比倫人是耶和華認識的民族，還有非利士、推羅、古實人，個個生在那裡；即是現在的埃及、敘利亞、伊拉克、伊朗、阿拉伯半島、巴勒斯坦、黎巴嫩等地。



神用穆斯林群體傳回中東



神也要以色列全家得救，除了直接向以色列人傳福音，由絲綢之路傳入，另一條道路可能是由穆斯林傳去，穆斯林群體擁有語文的優勢，通曉中東多國語言、文字、文化。埃及基督徒目前是中東地區最大的基督教群體，約有1000萬人，佔埃及9000萬總人口的10-15%。



在埃及，莫卡塔姆是中東最大的教會，每主日有7000多萬人聚會，教會設在洞穴中， 今天的穆斯林歸主運動橫掃歐洲、亞洲和非洲。



衛星電視傳萬家



此外，福音媒體策略興起，例如衛星電視，每家每戶都有接收盤，「SAT-7」是最多人看的衛星電視台，該台成立於1995年，目的是透過視覺媒體來分享基督教信仰，並支援和培育中東地區的教會進行事工，以及為基督作見證。



據SAT-7衛星廣播網頁資料，它已成為一個基督教電視頻道網絡，而且每天24小時以阿拉伯語、土耳其語和波斯語廣播。SAT-7頻道廣播的節目十分精彩，而且種類繁多，例如電影、為小朋友製作的基督教動畫、音樂節目、紀錄片、教會崇拜、直播脫口秀、特別為婦女和年青人製作的節目等。



另有節目專為中東人士而設，並且由中東人士製作，不但顧及和尊重這個地區的文化，同時亦向千萬觀眾講解基督教信仰和鼓勵信徒，這個地區的信徒許多都生活在被孤立或仇視的環境。



最後，李燕光介紹華人策略聯盟的事工，包括「全美禱告日」促進美國復興與教會合一；「一會愛一族」促進未觸之族歸主；「關懷中東難民」促進穆斯林歸主，呼籲基督徒群策群力完成基督使命。

