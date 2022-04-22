E-Concept辦「虛擬環球旅行團」 浸聯會緊急支援堂會

疫情下基督教機構發揮關愛精神，第五波疫情學生提早放暑假，教會關懷貧窮網絡伙伴機構E-Concept舉辦一年兩天虛擬環球旅行團，以創意方式帶領幼稚園生和小學生在Zoom還遊世界。另外，香港浸信會聯會推出緊急救援計劃支援受財困的堂會。



E-Concept「虛擬環球旅行團」



在新冠疫情下，教會關懷貧窮網絡夥伴機E-Concept於4月8至9日舉行「虛擬環球旅行團」，由中學生充當義務導遊，在虛擬世界帶領高小學生還遊世界，並且在旅程中透過完成任務 開拓學生們的眼界、培養基層學童的學習興趣，導遊預備活動材料配合旅遊地點，例如去日本旅遊，詢問學生 日本最高的山是甚麼山等，結合興趣和學習。



E-Concept為非牟利組織，透過初中生和小學生提供自願補習會、輔導諮詢服務，建立和改善學生的全人發展。



浸聯會緊急支援堂會



香港浸信會聯會在疫情下推出緊急支援計劃，浸聯會3月在網頁公佈有關計劃，署理會長陳培輝牧師近日透過視頻分享計劃緣起。



他指，自2020年新冠疫情蔓延打擊各行各業，浸聯會較細小的堂會成員，面對奉獻不足，沒錢支付同工薪津、講員費，加上第五波新冠疫情打擊，浸聯會本著「浸會一家同心抗疫」推出「疫下緊急支援計劃」，聯繫108間成員堂會、30多間浸信會機構，彼此守望， 鼓勵眾成員堂會在所在地區支援弱勢群體的需要，一起共度時艱；預計申請支援計劃的個案有120多個。



參加抗疫支援計劃會員機構計有：香港浸信會神學院、愛群浸信會社會服務處、浸會醫院 大埔浸信會社會服務處 九龍城浸信會社會服務處等。



會員堂會計有：香港浸信教會、大埔浸信會、荃灣浸信會、尖沙咀浸信會、九龍城浸信會等。

