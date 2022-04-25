漢堡王被斥篡改耶穌說話 公開道歉

復活節期間，西班牙的漢堡王（Burger King）將耶穌最後晚餐之話「這是我的身體」改成「沒有肉，100% 素食」作宣傳推廣，惹起教徒抗議，最终公開道歉。



《聖經》馬太福音26章記載耶穌在逾越節的筵席，與十二門徒共進最後的晚餐時，「拿起餅來，祝福，就擘開，遞給門徒，說：『你們拿著吃，這是我的身體』」（26節）。



漢堡王在復活節舉行「大王蔬菜」（Big King Vegetable）宣傳活動，廣告將耶穌所說的「你們拿著吃，這是我的身體」改寫成「你們都拿來吃，那沒有肉，100% 素食主義，100% 風味」，廣告牌在公共汽車站展示。



此舉惹起羅馬天主教徒、基督徒強烈反對，在西班牙約有60%為羅馬天主教徒，當地主教何塞·穆尼利亞（Jose Munilla）在推特貼文，指漢堡王喪失了烹飪的品味，並且不尊重教友的感情。



基督徒關注社會組織 CitizenGo發起聯署，譴責漢堡王在耶穌受難紀念日、基督徒視為神聖的時刻，利用聖周針對數百萬信徒進行宣傳活動，試圖獲取金錢。



請願書指出：「並非所有東西都適合出售，利用耶穌基督受死、復活的日子，作為營銷工具是無法接受的。」並且要求解僱漢堡王國際首席執行官丹尼爾施瓦茨（Daniel Schwartz），聲言若不遵行，將永不跟漢堡王做生意。



經過一番的爭議，漢堡王終於向公眾道歉，在推特寫道：「我們向所有因著本公司在復活節宣傳『大王蔬菜』活動感到冒犯的人道歉，我們從來沒有意圖冒犯任何人，並且已經立即取消了有關的宣傳活動。」



漢堡王在美國曾支持LGBT被基督徒抨擊，去年漢堡王為了響應每逢6月LGBT舉行的驕傲月，每出售一份三文治就向LGBT倡導組織捐贈40美仙。



2014年漢堡王因出售彩虹色包裝紙、印有LGBT運動字樣的漢堡包，也遭受基督徒團體評擊。

