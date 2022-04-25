浸大篤信力行講座 鄧瑞強析啟示錄：上帝俯視塵世

啟示錄是《聖經》最後一卷蘊含警世意味，香港神學院神學及倫理科副教授鄧瑞強博士，在浸會大學校牧處「篤信力行」信仰講座第一講，析解啟示錄的終極意義，籲信徒在混亂世界捉緊信仰核心。



教會內憂外患 啟示錄提供終極意義



鄧瑞強表示，啟示錄2至3章檢視教會的問題，當時教會面對內憂外患，但強調耶穌基督再臨，在黑暗中滲透著光明與希望，啟示錄分析七教會內部的狀況，有魔鬼來到的試驗、假先知誤導信徒吃偶像之物與行淫、老底嘉教會不冷不熱等。教會外部問題有撒旦的迫害、有人坐監、被殺，啟示錄提醒當時信徒認清終極的真相，並且揭露真相，就是耶穌基督。



鄧瑞強以德國神學家潘霍華提醒信徒在混亂時刻認清終極的真相，潘霍華在《倫理學》指出，倫理學並非計算成效的目的論、抽離現實的義務論，是建基於信仰特有終極真相的理解，就是世界的創造主上帝、祂是王、是救贖主，從來沒有放棄這世界，在歷史迷霧中引領人間走向滿有意義的終點，若是忘記終極的真相，被虛假的世界蒙蔽，人就在迷霧的歷史中失去方向，啟示錄正是提醒教會在艱難時刻，認清終極的真相叫信徒清醒地活下去。



鄧瑞強解釋：「啟示錄讓信徒看到神在高天之上仍然坐著為王，耶穌基督在天上也在人間，引導歷史前進，因此在混亂塵世間信徒肯定上帝的存在，在高天之上俯視塵世，並且審判世人伴隨教會，幫助教會完成世界的救贖使命。」



五首讚美詩 混亂世界捉緊信仰核心



啟示錄第4至5章揭露宇宙人生終極的真相，透過兩章的經文直指問題的核心，藉著無數的敬拜經文，提示我們在混亂的世界越要捉緊核心信仰，就是永恆上帝明白祂的神性，向祂俯伏敬拜，才得著生命真正的根基。



當中敬拜經文包含五首讚美詩：1. 「四活物讚美神無與倫比的神聖」；2. 「二十四長老讚美創造萬物的主」；3. 「四活物與二十四長老讚美羔羊的救贖」；4. 「千千萬萬的天使，讚美羔羊的救贖」；5. 「所有生靈讚美創造主及救贖主」。



鄧瑞強總結指，啟示錄提醒今天信徒三點：



1. 超然視野，定睛於生命的終極根基；



2. 提醒我們對應之道，認清真相、敬拜真正值得我們敬拜的神；



3. 真正的敬拜是認定那唯一的聖者，並且重整生命的中心、重整生活。



他盼望信徒在敬拜中與永恆的神相遇，尋回努力生活的力量。



浸會大學校牧處於3月25至27日舉辦「篤信力行」信仰講座，今年為第十五屆，總題：「莫聽穿林打葉聲——啟示錄的超然視界」，講員：鄧瑞強博士（香港神學院神學及倫理科副教授）， 第一講題目： 敬拜——唯敬拜真神者，穩立在洪流之上。

