牧師上街講聖經婚姻觀 法院推翻「恐同」罪

英國一名72歲牧師去年在街頭宣講創世記1章，婚姻定義為一男一女，收到「涉嫌恐同言論」的投訴，法院近日推翻控罪，根據《人權法》第10條規定「每個人都有自由表達的權利」。



倫敦北部潘恩自由衛理公會約翰·舍伍德牧師（John Sherwood）去年4月在倫敦西部阿克斯橋的一個地鐵站外，站在梯子上手裡拿著一本聖經，宣講《創世記》1章27至28節「神就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女」，並聲稱上帝設計的家庭是有一個母親和一個父親，而不是兩個相同性別的人。



大都會警察局發聲明指「接到投訴，一名男子在地鐵站外使用恐同語言」，同年9月根據《公共秩序法》第5條，指控舍伍德牧師的行為「可能造成騷擾、驚恐或痛苦的威脅性，或辱罵性語言」，屬於非法。



擔任牧師36年的舍伍德辯解沒有發表任何恐同言論，只是將婚姻定義為男女之間的關係，說聖經所說的，並不想傷害任何人或引起冒犯。



他補充：「我正在做所做的工作，就是在露天地方和教堂傳福音，警察接近我時，我解釋說是在行使宗教自由和良心，但我被強行從台階上拉下來，手腕和肘部受了一些傷，我受到可恥的對待，這是不應該發生的。」



根據1998年的《人權法》第10條規定：「每個人都有自由表達的權利，此項權利包括持有主張而不受干涉的自由，接受和傳遞消息和思想的自由。」



法庭近日推翻控告舍伍德牧師的罪名，而且表示審判過程「公眾席上坐滿了基督徒，他們對一個願意為聖經真理站出來的虔誠人表示支持」。



審判結束後，舍伍德牧師朗誦讚美詩中的歌詞：「榮耀歸於天父，救主已經為我成就了大事」。

