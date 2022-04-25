香港教牧紀念烏克蘭 願復活基督粉碎傷痛

烏俄戰事持續近兩個月，香港聖公會、天主教香港教區在復活節牧函及文告，分別提到基督帶來人性美善粉碎傷痛；周守仁主教則指善能勝惡。



香港聖公會主教院4月16日陳謳明大主教、郭志丕主教、謝子和主教發出《復活節牧函》，深信復活的基督帶來人性美善，粉碎一切傷痛、邪惡及死亡。



牧函提到，網上出現不少人為烏俄戰爭祈求、呼籲和平，一位9歲烏克蘭女孩在國家飽受戰火危在旦夕之際，含淚唱出祈求和平歌曲，哀怨的歌聲訴說了人類千百年來對世界和平的祈願。這表明復活大能的耶穌基督已經在人的生命展現人性的光輝，因此不怕世界有惡表，只怕沒有善表，呼籲教友懷著無虧的良心帶著善念，顯明復活基督的大能將要粉碎一切傷痛、邪惡及死亡。



天主教香港教區主教周守仁3月29日發出《復活節文告》，當中提出善能勝惡的信念。



文告指出，烏克蘭遭受殘暴的侵略，不少教友流著淚祈求天主介入，幫助受苦難的烏克蘭人民和世界各地受新冠疫情的受害者，這觸及一個關鍵的信念就是善能勝惡。因為復活的基督已經戰勝了死亡，以及主宰著死亡的邪惡，目前所經歷的是邪惡的餘波，到了末日餘波便不再存在。



周守仁主教也提到香港經歷新冠疫情，有市民捐出防疫面罩和新冠病毒檢測包，送給有需要的人，這些都是為著紓緩、安慰、重建、賦予希望、給予幫助、予人生命而作出的行動。然而，我們不應忘記這一切努力背後的意義：黑暗過後是光明，死亡之後見生命。

