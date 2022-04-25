男士討厭去教堂？ 革新講道有妙法

教會普遍女多男少，男士不喜歡上教會？有專欄作者分析傳統教堂為女性而設、女性擅長交際男性則不然，認為妻子做好見證成為丈夫到教會的助力，另外在教會以外建立男士事工網絡。



《男士每日力量》（Daily Strength for Men）作者克里斯·博林格（Chris Bolinger）在《Crosswalk.com》撰文，按個人觀察到教堂的男士多數為陪妻子而來，坐在崇拜椅上心不在焉，他分析男士不上教堂的原因。



首先，傳統教堂的事工以女性為出發點，例如探訪病人、照顧孩子、崇拜後茶點的社交活動適合女性，她們天生喜歡交際，但是男士專於戰略規劃、運動、競爭等項目，對於運用交際技巧、語言藝術技巧的場合，男士避之則吉。據他估計，大型堂會女性佔60%至70%，因此教會事工可以擴闊，例如邀請男士討論特定的議題，從而引導他們探討信仰，迎合男士善長思考的特性。



婚姻關係是男士考慮上教會另一原因，要是丈夫到教會為了陪妻子，這是一個很好的切入點，妻子在家庭作好見證，丈夫到教會成為一個好的機會，教會設立男士小組彼此建立關係。



教會以外建立活動群組，例如行山，一面行山一面談天說地，體驗人生，男士在野外地方可以放鬆心情高談闊論，從而引入信仰的話題。



教會講道的革新，教會進行實物課程，傳道人使用視頻來補充講道，甚至將實物放在講台上，避免冗長、空洞的言詞，如果教會想扭轉女多男少的現象，採用視覺佈道。神學院開班教授這方面的內容，用創意形式突破傳統的講道公式。

