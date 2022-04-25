耶路撒冷教堂外露歷代朝聖者塗鴉石板

耶路撒冷聖墓教堂走廊牆發現歷代朝聖者塗鴉的石板，歷史追溯到12至13世紀，價值極高。



耶路撒冷聖墓教堂（Jerusalem's Church of the Holy Sepulchre）是耶穌受難和埋葬的位置，教堂進行翻修時在後方走廊牆上暴露了一塊 2.5 x 1.5 米的石板，其上蝕刻著歷代朝聖者的塗鴉。研究人員認為，石板隱藏已久的部分發現的精美環形裝飾品，表明它曾經是中世紀高壇的裝飾正面，幾個世紀前在基督教最神聖的地方之一引以為豪。



以色列房屋管理局（Israel Anqituities Authority） 耶路撒冷地區考古學家阿米特·雷姆（Amit Re'em）表示，它們最初鑲嵌在珍貴的大理石、玻璃片、小塊精美的大理石內， 這些裝飾顯得很獨特，結合了古典、拜占庭和早期伊斯蘭藝術，其中使用精細切割的彩色大理石瓷磚填充石頭上的圓形雕刻。



雷姆補充說，在羅馬的教堂內發現了類似裝飾的祭壇，其歷史可以追溯到 12 世紀和 13 世紀，「所有信徒、朝聖者的目光，都注視著這個物體，就在它的上方和周圍，所有的大祭司、神父和修道士在祭壇進行一切的禮儀。」



他推斷，在十字軍離開耶路撒冷之前，天主教神職人員使用祭壇來慶祝彌撒，後來它被希臘東正教教堂使用，在1808 年的一場大火中被損壞，直到最近的翻修才被發現了這些被拋棄、遺忘的寶物。



耶路撒冷希臘東正教宗主教區（Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem）首席秘書阿里斯塔科斯大主教（Aristarchos）對發現表示歡迎，「藝術界人士、考古界人士的作品，對我們有貢獻，對教會的信仰作出貢獻，對教會的信念作出貢獻，那就是……耶穌基督被釘在十字架上……被埋葬並從死裡復活。」



以色列探索協會（Israel's Exploration Society）將於今年底發佈研究人員進一步的研究結果。

