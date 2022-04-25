華聯會講座談離散：「Goodbye」代表新開始

港人近年面對親朋移民、疫病感染離世，如何向摯親告別？心理輔導治療師黃葉仲萍博士提到輔導離世者親人時，鼓勵他們接受傷痛、找到悲傷的意義、取代悲傷的事情，並指古人用七年時間釋放哀傷情緒。



黃葉仲萍在華人基督教聯會舉辦的講座指出，親人移民離別後聯繫相對困難，有人會產生失落感，但她從另一角度看可以是積極的，跟親人說「Goodbye」，有「bye」但有「Good」，每一次離開代表新的開始，是新的嘗試，離別的意義也由自己設立，可以是正向的。



至於面對新冠疫情離世者的親人，一般經歷5個階段：否認事實；對親人離世的改變感到憤怒；繼而擔憂日後的日子；與神爭論；對未來徬徨出現抑鬱情緒；最後接納現實，脫離依附逝去者的情緒，停止掙扎。



黃葉仲萍以五步驟輔導哀傷的人：1. 幫助哀傷者接受傷痛；2. 幫助哀傷者感受體認痛苦；3. 在哀傷失落中如何自處；4. 找到悲傷的意義；5. 取代悲傷的事情。



她指出，哀傷者經歷三個階段。第一階段：震驚與逃避，生理上的反應有心跳加劇、肌肉緊張、失眠；認知反應上無法接受死訊、思想遲緩；社交上失控、無法履行生活責任，這階段可以持續數個月，視乎生者與逝者的關係有多親密。



第二階段：面對與瓦解，心理上去失去活力、疲倦、頭暈、胃痛；認知上不斷追憶與逝去者有關的往事、出現自殺念頭；感受上混亂容易哭、失落空虛、憤怒、孤單、憂慮；社交行為受障礙、退縮、尋找逝去者蹤影，或與逝去者對話，可持續數月至兩年不等。



第三階：段接納與重整，生理反應上，睡眠飲食回復正常、注意力由內在傷痛逐漸轉向外面世界、為逝去者悟出一些積極的意義、逐漸回復社交圈子，復原時間因人而異，由數月至數年，或者重複返回任何一個階段。



黃葉仲萍表示，哀傷者無需強迫自己短時間內回復正常，以前古人用七年時間處理哀傷及作休息，期間不工作以便有足夠時間去釋放哀傷的情緒。



是次講座由華人基督教聯會傳道部婦女組於4月23日舉辦，主題為「如何面對告別 Say Goodbye」，黃葉仲萍博士（宏恩基督教學院心理學院署理系主任）主講。

