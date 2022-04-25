民調：80%美國人信耶穌是神兒子

耶穌為甚麼來世界？研調機構生命之道（LifeWay Research） 去年9月進行調查，七成受訪者相信耶穌曾經來到世界，但大部分人不確定祂來做甚麼。



福音派研調機構生命之道（LifeWay Research） 去年9月向1,005名美國人進行調查，72%受訪者相信二千多年前耶穌出生在伯利恆；80%相信耶穌是父神的兒子；只有41%相信上帝的兒子耶穌在伯利恆出生之前已經存在。



生命之道執行董事麥康奈爾（Scott McConnell）分析調查，大多數美國人認為耶穌的誕生是一個歷史事實，好像評價任何一位歷史人物，指出他在世時做口過甚麼。然而，聖經以一種特別的方式來描述耶穌，大多數美國人只相信耶穌來自父神，但不足一半的人相信祂出生之前就已經存在。



調查又指出，聖經記載耶穌來世上帶著7個使命，受訪者只答中4個：



1. 「捨命作多人的贖價」［馬可福音10:45］（51%）；



2. 的人說耶穌來是為了「賜予豐盛的生命」［約翰福音 10:10］ （31%）；



3. 「為真理作見證」［約翰福音18:37］（31%）；



4. 「叫地上動刀兵」［ 馬太福音10:34］（9%）；



5. 「耶穌來服侍人」（10%）；



6. 「譴責罪人」（10%）；



7. 「廢除舊約律法」（10%）。



麥康奈爾補充，儘管人們普遍認為，耶穌真的誕生來到世上，但人們對耶穌來世上的使命知之甚少。大多數美國人只相信耶穌來為許多人捨命，祂來將人從罪惡中拯救出來，至於耶穌其他的工作不太認識。

