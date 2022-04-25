世界地球日 行山傳福音

香港天文台發表甲烷排放量在過去兩個世紀增加近一倍，適逢「世界地球日」（Earth Day），基督徒可以做甚麼來守護上帝創造的世界？行山與傳福音有甚麼關係？



4月22日為「世界地球日2022」，今年主題是「投資我們的星球」（Invest in Our Planet），呼籲商界生產商品之時著重保護大自然，而香港天文台日前在網站「教育資源」發表，甲烷排放量在過去兩個世紀增加接近一倍，相對於二氧化碳甲烷的溫室效應影響更加大，令到大氣濃度顯著較低，是為導致全球變暖第二個因素。



聯合國氣候小組4月5日發表新一輪報告，提出全球氣候變化最新影響，指出全球氣溫將會上升攝氏3度，縱使各國政府在2020年全面實施所有碳排減政策，呼籲各國大幅減少化石燃料，使用替代燃料例如氫氣 ，提高能源效率及廣泛使用電氣。此外呼籲民眾改變消費、飲食、生活模式，減少即棄物料，避免增加土地污染程度。



基督徒為甚麼要守護大地？上帝給我們的召命是大地的管家，上帝創造天地賦予人類始祖亞當、夏娃一個使命，就是保護地上一切有氣息的物種，作為大地的管家應該站在創造關懷的前線，回應上帝創造一切多麼美好的本意。



身為基督徒，無論世界將來發展走向那條道路，這一刻需要充分參與愛護大自然的意識。Cru戶外事工Lifelines專欄作者菲利普·朗（Mark Brown）撰文，認為愛護大自然也是傳福音最有力的工具之一。



他指出：「主賜我們福音不只是為了解釋世界，是給我們世界來解釋福音。」大自然將我們引向上帝，當我們旅行、行山、攀石，這些都是我們跟人分享神創造的有力證據，我們跟人分享福音的時候也可藉此提出五個問題引導他們思想。



1. 看到大自然，我們看到創造的神嗎？



2. 我們可以敬拜創造之神而不去珍惜神創造物嗎？



3. 我們看到山脈、樹木、河流、瀑布，這告訴我們上帝帶著甚麼力量？



4. 我們可以通過甚麼途徑回應上帝創造的奇妙工作？



5. 我們怎樣透過大自然理解創造、人類墮落、基督在十字架上的救贖故事？

