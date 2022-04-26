基督教團體、大學辦音樂會 籲社會接納少年釋囚

為提高社會大眾對青少年罪犯的認識，馬來西亞基督徒關懷協會與拉曼理工大學公關系大學二年級學生4月5至7日在校園舉行「X-perience Campaign 2022」醒覺活動，內容有角色扮演、音樂表演、遊戲攤位、反毒展覽，進行公民教育。



該次活動目的為社會人士正面認識青少年罪犯，協助青少年釋囚重投社會，並且受大眾接納。大會舉行音樂表演，青少年釋囚透過音樂舒緩情緒和心情，也希望他們能夠展現音樂天賦，協助他們掌握一技之長重投社會。



這群體來自馬來西亞基督徒關懷協會，以籌募得來的基金改建音樂室，提供訓練課程給有關人士。該協會社區發展協調員林耀君對當地媒體表示，協會邀請脫毒及精通音樂的歌手指導學員，除了樂器呀訓練之外，音樂也作為治療和教學的一部分，幫助學員透過音樂得到治療的效果。



林耀君又指出，青少年罪犯大多在音樂上很有天份，只是缺乏機會施展才華，因此幫助他們用音樂治療和表達自己，盼望他們未來的生活邁向更美好。



有一男孩子從本查阿南改造中心獲釋，在中心年度活動譜寫了一首監獄思念母親和母親對他影響的歌曲，在監獄獻唱，令到囚友們都很共鳴和傷感，還有許多少年囚友譜寫歌曲、歌詞，音樂都表達了潛藏在內心的心情，透過歌曲表達了他們想向親人述說的感人故事。



社會向年青人提供的支援之一是愛，愛他們是一種轉化的力量，期望音樂給予他們目標、希望、歸屬感，越過童年的缺陷，邁向成熟的將來，長大後成為貢獻社會的成年人。

