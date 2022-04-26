埃及餐廳齋戒月 拒絕服務基督徒被關閉

埃及著名餐廳齋戒月拒絕基督徒進入用餐，當局將餐廳關閉，有評論員表示，以禁食為藉口，限制非穆斯林在齋戒月提供服務，不符合伊斯蘭教。



當地媒體報道，庫莎麗餐廳（Koshary）在齋戒月期間拒絕為一名基督徒婦女提供餐飲服務，該名婦女向當局投訴指餐廳職員拒絕她和孩子進入用膳，理由是齋戒月期間不會為基督徒提供食物。



埃及當局表示，餐廳因違規被關閉，沒有提及基督徒婦女投訴之事。



事件在社會引起迴響，愛資哈爾清真寺大長老艾哈曼（Al Tayyeb）在 Al Azhar雜誌評論稱：「珍惜埃及人、穆斯林、基督徒之間的關係，這是源於宗教的正確理解，以禁食為藉口限制非穆斯林在齋戒月日間的飲食，是荒謬的、不適合也不符合伊斯蘭教。」



他強調說：「穆斯林不能忍受在齋月期間看到基督徒同事在工作中吃喝，或者看到基督徒公民在齋月期間在餐館裡吃東西，他怎麼能忍受看到自己的孩子在齋月的白天吃東西？還是他限制自己的孩子，不讓他們吃喝？！」



大長老艾哈曼並指：「祝賀基督徒的節日不是出於禮貌或形式，而是來自我們對真正宗教教義的理解，穆斯林和基督徒之間的關係是團結和兄弟情誼的真正體現，這種兄弟情誼將永遠存在加強國家應對困難和挑戰的牢固紐帶。」

