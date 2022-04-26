耶穌是唯一受膏者？ 教會膏油禮儀起源





教會禮儀之一膏油，起源自哪裡？耶穌是唯一的受膏者？受膏者可以是任何被神指定分別出來或執行任務的人。



根據《劍橋詞典》，受膏（anointed）是通過塗抹聖水、聖油的宗教儀式而將對方授予聖職，專欄作者凱爾·布萊文斯（Kyle Blevins）在crosswalk.com撰文，解釋何謂受膏？



「受膏」在希臘語含義由兩個詞組成：chrio 意思是「塗抹或擦油」，aleipho意思是「塗抹」。在希伯來語中，masah 這個詞有世俗的聯繫，例如用油摩擦盾牌、在房子上塗抹油漆或用油塗抹身體。



膏油目的都是為了將一個人、一個地方或某物分別出來供神聖使用。它旨在使人們能夠完成上帝的工作，保護或描述彌賽亞的拯救。



聖經中的「受膏者」是指耶穌？布萊文斯指，按照使徒行傳10章38節：「神怎樣以聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌，這都是你們知道的。他周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為神與他同在。」



然而，大衛王在詩篇89篇51節說：「耶和華啊，你的仇敵用這羞辱羞辱了你的僕人，羞辱了你受膏者的腳蹤。」



由此可見，耶穌並不是唯一的受膏者，受膏者可以是任何被神指定分別出來或執行任務的人。雖然許多人可以受膏，但耶穌是彌賽亞，仍是最終的`受膏者。祂是我們的拯救者，也是使所有基督徒有能力履行大使命的橋樑。如果不是因為耶穌的工作，上帝就不會派出「幫助者」或「聖靈」；沒有耶穌基督徒開展上帝工作的範圍就會受到限制。



其他人可以受膏嗎？布萊文斯認為，教會領袖和信徒互相抹油並沒有錯，「你不必成為國王才能受膏，我們可以膏抹我們的家、社區、家人、朋友、信徒等，但這必須是出於主的作為。」



布萊文斯強調，基督徒不能先膏自己，然後聲稱自己是全能的；不應該膏自己的家聲稱這比基督更有價值，這便是倒末本置了。

