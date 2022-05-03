藝術館展板間房居民生活 促訂基本住屋標準

板間房居民生活「曝光」，本地藝術家近日舉辦展覽，透過藝術創作公開展現貧困者掙扎求存成常態的邊緣生活，促使社會反思想建立基本住屋標準的房屋問題。



是次展覽主題為「活命」，由本地藝術家周頌聞、花藝師郭恩寧共同策劃及參展，基督教關懷無家者協會支持。



《活命》藝術展覽回顧片提到，展覽啟發自從理想與現實的差距，繁華城市展現出人無力靠自身努力擺脫的貧窮。參展者將跟板間房居民生活之後，用藝術形式表現其感想，同時讓公眾人士認識基層人士的狀況和需要。



影片亦介紹其中作品，如郭恩寧的《救贖》，創作意念來自創世記6章17至18節：「看哪，我要使洪水氾濫在地上，毀滅天下；凡地上有血肉、有氣息的活物，無一不死。我卻要與你立約；你同你的妻，與兒子兒婦，都要進入方舟。」創作者將水灌注到藝術品，時間、分量皆無定數。



另一作品《探訪》分享創作者跟不同的社福機構探訪的感想，提到面對一張張陌生的臉，大家有各自解讀和相處的模式，內心世界與臉部表情也隨之不一樣。



周頌聞的作品《蝨眠》 指出，家本是安舒和休息的地方，可惜部分家庭無法負擔昂貴的租金，選擇入住空間細小的居所。



在板間房，蝨患是居民面對問題之一，創作者將木蝨融入床上用品，帶領觀眾進入板間房住戶徹夜面對蝨患的景況，促使社會人士思想，建立基本住屋標準的房屋問題，以及提醒人們在家安舒地休息並非必然的事。



「活命」板間房居民生活藝術創作展覽，由4月15至24日，地點：賽馬會創意藝術中心6樓公共空間。

