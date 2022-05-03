信義宗神學院談家庭糾結 梁錦榮：愛過界限制成長

家庭是人倫關係盡顯的場所，資深輔導員梁錦榮在信義宗神學院專題講座拆解家庭中的糾結關係，這源於愛對方至越界限制了人的成長，他建議雙方不要怕衝突、為自己建立界線、重新確立價值。



家庭糾結來自愛？梁錦榮指出，夫婦或家人關係從愛開始，期望對方用自己方式來滿足我，對方達不到要求就失望，關係逐漸疏遠。



糾纏糾結關係源於愛對方到一地步，不許離開自己的視線，若是對方成長到一個地步自己預測不到，出於恐懼便拉著對方，這會令到人的成長很大的限制，這反思愛的程度是否越界，要求對方用我的方式來回應？是否害怕新嘗試令對方不悅？



糾纏的關係並非一朝一夕，經過長年積累而成的，如何疏解？梁錦榮建議三點。



不要怕衝突，無論忍讓或激烈對抗都會令關係疏遠，衝突是令人成長，只要懷著廣闊胸襟了解大家的差異，保持對話可減少決裂。



為自己建立界線，有些人對錯誤觀念比較重，怕出錯對方不喜歡，宜提起多些勇氣失敗中成長，父母反思是否對孩子過份保護。



重新確立價值， 有些人被對方反對就質疑自己，舊約聖經人物亞伯拉罕獻以撒，以撒已是少年人，亞伯拉罕家庭和諧，以撒是上帝給亞伯拉罕的禮物，亞伯拉罕甘願獻以撒因為重視上帝多於禮物。



梁錦榮指出，今天的父母反思１當孩子是甚麼？自我價值是否建立在別人認同孩子的成功？



信義宗神學院同行者心靈成長中心4月22日舉辦網上專題講座暨輔導課程簡介會，客席講師、資深輔導員梁錦榮主講，題目：「如何處理家庭中的糾結關係？」；臨床心理學及輔導副教授林雪文博士簡介課程；另有畢業生分享見證。

