意大利否決安樂死公投 籲保護脆弱者

意大利憲法法院不就安樂死進行公投，認為若然通過，相關法律不足以保護脆弱者的生命。



意大利憲法法院2月15日經過審議，否決就安樂死協助自殺非刑罪化就「部分廢除刑法典的第579條」進行全民表決，該刑法針對同意殺人罪。



憲法法院認為，將個人主義用來公投表決不能接受，縱使部分條文、廢除同意殺人的法律規定，但在憲法上未能保證一般人類的生命，尤其是脆弱的、容易受傷的人，若果在公投贊成票數佔多，相關法律就不能夠足保護脆弱的人。



意大利天主教會、科學與生命協會、天主教法學家歡迎憲法法院的決定，天主教團並且發出聲明，認為這項決定是明確的，將支持努力克服減輕痛苦和困乏狀況的人，為他們提供服務。



主教門引述教宗方濟各今年2月9日公開的倫理原則：「生命是一項權利而非死亡；死亡應該被接納而非被施行。」這項原則適用於不單是基督徒還有信仰的人，內容更提到多謝關懷脆弱、容易受傷的人，這群體期望受到尊重、愛的陪伴。



教會應當尊重每一個人的生命，任何人不可以自殺、協助自殺，這些立場、價值觀、道德原則不會改變。



宗座生命科學院亦認為，憲法法院不就安樂死進行公投是道德和法律上的智慧，對這條款的廢除，意味著取消禁區和犯罪，為在所有情況下的殺人提供了可能的機會。

