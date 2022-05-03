牧師往烏克蘭人道救援 機上敬拜慰難民

一名牧師在坐著烏克蘭難民的航班，即興帶領乘客敬拜，視頻在網上瘋傳，牧師並且細說在烏克蘭進行人道救援的服事，還給孩子糖果讓他們苦中作樂。



總部位於費城的王國領域事工（Kingdom Realm Ministries）創始人兼總裁小傑克·詹斯牧師 (Pastor Jack Jensz Jr.)4月9日乘坐從波蘭起飛的EasyJet航機，當飛機在烏克蘭邊境上空時，提起結他和團隊10人高唱詩歌《How Great Is Our God》、敬拜和祈禱，每個人都鼓掌，飛機充滿歡笑聲，空中一片高昂士氣，有人感動到哭泣，許多乘客加入並拍攝。



詹斯牧師表示，他和團隊在烏克蘭邊境成立了部門，提供物資進行人道援助，帶去醫療用品、食物、毯子等，這是回程時即興高歌讚美主，希望為飛機上的烏克蘭難民打氣注入動力。



他還分享如何去到接收烏克蘭難民的中心，與各難民一起祈禱，幫助他們與整個歐洲的家人建立聯繫。



團隊也去了火車站，看到成千上萬的難民跳上火車去歐洲各地尋找家人，我們在那裡提供人道援助、發送食物、給孩子糖果，在這場瘋狂的戰爭中讓孩子們微笑和快樂，然後我們就分享美麗的福音。



詹斯牧師繼續說：「我們不以福音為恥，福音有拯救和改變的力量。」他講到自己在生活中看到耶穌基督改變人生命的力量。



詹斯牧師自言，在一個受虐待的家庭中長大，並看到上帝改變他母親和自己的生活，讓他們走上盼望和滿足的道路。



「耶穌就是人生的答案，我們不想空談信仰，於是等待上帝打開機會的門，看到世界各地的人非常願意接受基督救恩，當中看到了醫治和奇蹟。很多人的身體都得到了醫治，這很美的事，就像上帝在親吻他們，說：『我和你在一起，我支持你，我愛你。』藉著醫治他們身體，他們的生命也不再一樣，太不可思議了！」



詹斯牧師的機艙敬拜視頻在網上瘋傳，但他希望所有人將注意力轉向主，將榮耀歸給上帝。

