《一言道破》信仰真諦 王一平牧師勸信徒效法基督

基督徒信仰最難行的一步是甚麼？亞洲歸主協會榮譽會長王一平牧師在個人網上節目《一言道破》談論有關問題，勉勵信徒「肉身成道」：活著不再是我乃是基督。



王一平牧師借用他在青少年時代夏令會的主題「效法基督」指，這就是基督徒信仰最難行的一步，效法基督包括四範疇：相信耶穌、跟隨耶穌、學耶穌、像耶穌。



「相信耶穌」是口裡認耶穌為主，心裡信神叫他從死裡復活，為我們的罪付出代價；「跟隨耶穌」是作門徒要背起十字架跟從主，尊敬祂；「學耶穌、像耶穌」就是學效耶穌，信徒可以進入神學院讀神學，但效法耶穌是一生一世的，世界也希望信耶穌的人效法耶穌。



王一平自言，青年時代受社會福音發明者查爾斯·謝爾登（Charles Shedon）啟蒙， 福音走進社區影響社會，讓他反思在生活上「耶穌會怎麼做？」（What would Jesus do？）【WWJD】。



王一平又指，受到托馬斯·肯皮斯（Thomas Kempis）《效法基督》（The Imitation of Christ）影響，信仰是行出來的，越行越似耶穌，書中寫道 ：「沒有道路，前行茫茫；沒有真理，知識無望；沒有生命，生而何為？」 空有知識沒有生命，人生沒有盼望；信了耶穌沒有生命的彰顯，生而何為。



該書強調，看輕世界的虛榮、忍受暫時的苦難、背負十架、息於主懷、平安於主、謙卑順服、認識自己以至捨棄自己、認識基督以至效法基督。



王一平介紹另一本書，傅士德（Richard Foster）的《屬靈傳統禮讚》（Streams of Living water）。作者提到，當我們恢復主耶穌的要求，就得著生命，書中提到7種生命：「親近的禱告生命、敬虔美德的生命、活出真道的生命、聖靈大能的生命、行公義好憐憫的生命、彰顯福音的生命、道成肉身的生命。」就是將讀經所領受的活出來，最重要是道成肉身的生命，即是叫基督徒「肉身成道」，活著不再是我乃是基督。



最後，王一平憶述回到亞洲主協會事奉，海天書樓創辦人余也魯教授勸喻他，效法基督、釘死驕傲，這話啟發他：「各人要背負自己的十字架，十字架不能掛在一群人身上，只能掛在一個人身上，就是自己，從那時起以僕人心態，服事需要，一切擺上。」

