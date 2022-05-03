五一勞動節 工委會關注食物送遞員權益

香港基督教工業委員會（簡稱「工委會」）為五一國際勞動節發出主日講章及禱文，關注食物送遞員權益，邀請教會在勞工主日宣講；講章以「葡萄園工人的比喻」提出合約精神是否公道的問題。



勞工主日講章及禱文由香港基督教工業委員會主席蒲錦昌牧師發出，指出疫情之下失業大軍進駐送餐服務行業，當中有少數族裔人士，巴基斯坦、印度族群，自僱人士沒有勞工保障，只有一份低至30萬的意外保險。



據統計，2021年1至6月期間發生196宗外賣員交通意外，24宗屬嚴重受傷，所有個案都不視為工傷，食物平台公司卻享受訂單增長帶來的利潤，運送途中的損失由工人承擔，就此香港基督教工業委員會成立外賣員權益關注組，跟進外賣平台給予食物送遞員的收入。



文章提到，食物送遞員的情況跟耶穌時代零散工人情況相近，在馬太福音20章1至16節記載「葡萄園工人的比喻」，當時的猶太人要借貸納稅，不少農民被迫變賣僅有的土地還債，因此猶太社群出現大量工人，清早聚到市集等待僱主請做散工，一天能賺取的開支只有一個銀幣，就是一個工人家庭一天的需要，過著朝不保夕的生活。



比喻爭議的地方是，大清早進入葡萄園工作跟後來才進葡萄園，甚至只工作一小時的工人，同樣得到相等的報酬 。對於歷代基督徒如馬丁路德，都從恩典角度解釋這疑問，認為純粹出於主的恩典，摒棄任何人的功德，並且按園主所說，大家同意每天一塊銀幣的工資，從合約精神看似是公道。



文末總結指，聖經世界與今天世界的社會背景相似，葡萄園主人給每一個人的工資可以讓他們養活家人。若要解釋園主與工人的合約精神是否公道，得從深層次探究，而比喻的重點是揭露當時代經濟文化的弊端。



在政治上看，這群失去土地的零散工，是因為欠債而賣地，甚至典賣自己兒女為奴， 但根據利未記25章8至13節，律法規定在禧年要歸還土地、債務、取消息放貸，葡萄園工人的比喻透視猶太社群，盼望千禧年人得釋放、債務免除、土地歸還的新開始。



「葡萄園工人的比喻」作為今天教會的借鏡，如何像耶穌所說將「上主悅納人的禧年」（路加福音4:16-21）實現在今天的香港。



香港基督教工業委在勞動節附上「勞工主日禱文」，祈求憫人的主關心人的苦難，見證人的哀求，在疫情中零散工人、自僱食物送遞員可以養活家庭，不論外出工作和在家中蒙主保守得平安。

