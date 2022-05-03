牧者論成長：開創別人未走過的路

信，建基於證據？鄺偉傑牧師4月24日在波士頓華人佈道會華埠粵語堂主日崇拜，指出成長是開創別人未走過的路，走上神為個人安排的路。



何謂信？有了證據才信，鄺偉傑指這不是信，是接受現實，約翰福音20章24至29節門徒多馬要探過耶穌的釘痕才信基督復活，他是一個危機感重看到事實才信的人。然而，信徒凡事看到事實證據才相信，成長受限制信仰路上走不遠，信仰生命是講信心。 每一個人的長處、性格不同，要是別人走過的路成功了，自己才踏上，這只是複製別人的路，成長是開創別人未走過的路，或是神為自己安排的路。



鄺偉傑舉例，人類登陸月球創舉是與神同行的證明，太空署訓練29位太空人都是廣義基督徒，阿波羅8號太空船於1968年12月平安夜第一次成功進入軌道，三名太空人一齊頌讀創世記第1章，從起初神創造天地至神的創造是美好的，當時太空總署無神論的科學家質疑太空人的做法，但都無法阻止太空人對上帝的讚嘆。



阿波羅11號太空船第一次踏足月球時，長老會背景的太空人伯茲·艾德林（Buzz Aldrin）打開艙門與地球的觀眾一齊默想、守聖餐、集體敬拜，讀出約翰福音15章5節：「我是葡萄樹，你們是枝子。常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做甚麼。」並且相信整個登月計劃是與主同行。



艾德林是繼杭思朗之後第二位太空人在月球表面部步行，他讀出詩篇8篇3至4節：「人我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，便說：人算甚麼，你竟顧念他？世人算甚麼，你竟眷顧他？」29位太空人靠著群體的支援，一起同行，行出以前沒曾做過的事情。



鄺偉傑繼續指，人著重證據的時候，只注目看見不需要看的，看不見真正需要看的，門徒多馬就是如此，相信耶穌領受新生命，就要背起十字架跟從主，這是做門徒的起步點。



他鼓勵信徒，要看見那不能看見的，正如耶穌對多馬說：「你因看見了我才信；那沒有看見就信的有福了。」 （約翰福音20:29）

