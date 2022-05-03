日本興起紙性戀 男愛公仔女戀物

日本近年興起紙性戀，男士跟虛構人物的紙板公仔談戀愛，甚至結婚；女士跟虛擬戀愛對象旅行，試圖打破婚姻規範。



38歲、公務員的近藤顯彥（Akihiko Kondo） 跟虛擬流行歌星「初音」（Hatsune Miku）談戀愛，將偶像製成人形紙公仔，與她一起吃飯、睡覺、看電影、去旅行，在instagram上發布照片，2018年11月還在東京舉行一場小型非正式婚禮，跟全息照片的「初音」結婚，並且聲稱是「真愛的勝利！」



近藤顯彥承認，在現實生活中被女性排斥，認為自己是一個被歧視的性少數群體，要他離開「紙戀愛」好像說服男同性戀者和女士約會一樣的困難。



同樣，日本女士也迷上虛擬戀愛對象，在東京池袋擺滿了針對女士暗戀對象所寫的情書、衣服、複製品，甚至有他們的氣味商品。



酒店設計出為客人提供的特別套餐、水療護理、精緻餐點，女士們可以跟戀人在這裡浪漫相聚。她們並沒有因此感到孤單，反而覺得挑戰了日本的父權社會，打破了性別、婚姻、社會的規範模式。



基督教長老會牧師、科技事工「共同創造者」（CoCreators）的首席執行官克里斯托弗·貝內克指出，近藤顯彥的情況說明基督教領袖需要在新興技術發展中正確引導人們。



他指出：「面對日益加快的神學改革步伐時，人們無法建立一致的倫理系統，這通常不是出於人們的不良意圖或惡意，而是因為他們沒有一個合適的機會探索和辨別為甚麽有這種感覺。」



貝內克認為，牧師應該為現代社會的婚姻困境負責任，許多牧師縮減婚前輔導的次數，或乾脆放棄。在教會只是代理人而不是上帝關愛社區的代表。有些教堂甚至出租為遊客舉行婚禮來賺外快，這是不尊重婚姻制度和基督教的婚姻觀。

