震驚新證據 都靈裹屍布屬耶穌埋葬布

都靈裹屍布是否基督死時的埋葬布？一項最新科學技術發現裹屍布大約有2000年歷史，推翻700年歷史的說法，成為耶穌埋葬布的新證據。



位於意大利都靈施洗者聖約翰大教堂的裹屍布描繪了一個被釘在十字架上的人的形象。多年來，專家和科學家一直在研究這件衣服，以確定它是否是耶穌基督的埋葬布。



意大利科學家德卡羅（Liberato De Caro）接受國家天主教登記處 （NCR）採訪時解釋說，他使用一種稱為「廣角 X 射線散射」（WAXS）的技術成功地發現了都靈裹屍布的年代。



「廣角 X 射線散射」發現與 1988 年的一項碳 14 研究相矛盾，該研究確定裹屍布只有 700 年的歷史。



德卡羅解釋：「織物樣品通常會受到各種污染，無法始終控制並從過時的樣品中完全去除，如果樣品的清潔程序沒有徹底執行，碳 14 測年就不可靠。」



他繼續說道：「這可能是 1988 年的情況，實驗證據證實，當從外圍向中心移動時，沿著最長邊，碳 14（放射性碳測年）顯著增加。」



德卡羅認為「廣角 X 射線散射」方法可以產生更準確的結果，他還指出，該技術已被用於公元前 3000 年至公元 2000 年的不同古代織物樣本。



在與樣品進行比較後，德卡羅發現都靈裹屍布與一塊可追溯到公元 55至74 年以色列馬薩達圍城的織物相匹配。

