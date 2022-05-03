關愛受造世界 雷競業促改變飲食勿大量嗜肉

動物存在為人類提供飲食？中國神學研究院雷競業博士在4月7日《關愛受造世界》「伊甸動物園」節目呼籲，收養被遺棄的動物；改變飲食習慣避免大量食肉。



人與動物平等但有分別？



中國神學研究院神學科教授雷競業表示，在創世記的伊甸園，亞當為動物改名，上帝想亞當認識受造世界的動物，神的創造是多元化和奇妙。人和動物的分別：人有思考反省能力可以研究動物，但是動物不懂得研究人；人和動物從屬關係，但不是人壓著動物，人為動物改名既是給人榮譽，也是管理的責任。



在商業社會， 管理是一種充權；在大自然世界，管理是將人的潛能釋放出來，例如亞當耕田，土地出產糧食、提升生產能量，互相祝福。13世紀聖徒聖法蘭西斯（St. Francis of Assisi）《太陽歌》將太陽描述為哥哥光照耀我們、月亮姐姐很溫柔、水妹妹很純潔，聖法蘭西斯關注貧窮，訪過造物世界看到神的形象，動物世界也讓人想起神的智慧，欣賞神的榮耀。



人與動物關係建基於經濟利益？



雷競業提到，人養豬為了提供人類食物，如果豬有感情怎樣看人類？他指，養雞工廠生產的雞不是大自然的雞，將雞胸谷大、在空氣加入大量阿蒙尼亞阻止雞易生病，動物悲慘地存在世界。



另外，他探討養動物的心態，人藉著養動物建立自己缺乏的，或是填補孤獨的空虛，因此，基督徒養寵物既尊重也愛惜，因為動物是神的創造，珍惜世界而愛動物，基督徒養寵物是一種屬靈的表現。



雷競業建議，收養被遺棄的動物免買回來，杜絕生產動物貪婪的經濟鏈；改變飲食習慣避免大量食動物肉，款客可以用蔬菜。



最後，他指在基督教屬靈傳統，透過動物性格體會神的榮耀，例如獅子是力量的代表，看到神都是有力量的；狗是忠誠反映神給人的忠誠，幫助大家看到動物有不同的體會。

