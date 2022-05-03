屈偉豪院長受按為牧師 矢志：怎能不為主活

伯特利教會暨阡陌社區浸信會4月30日舉行聯合按牧典禮，伯特利神學院院長屈偉豪被按立為牧師，屈牧師述志指事奉從不輕省，並憶述自1978年在浸會園夏令營蒙召，立志一生為主活。



按牧典禮原訂於3月5日舉行，因疫情嚴峻而延期，按立牧師團有褚永華牧師、李炳南牧師、朱活平牧師、林羅麗斯牧師、林以諾牧師。



伯特利教會副會長林漢偉致詞時感謝神多年來栽培屈偉豪院長，指他無論帶職、全職、義務，從不間斷盡心、盡性、盡意地事奉，在婚姻家庭輔導方面具專業地位，一直持守廣傳福音造就信徒的職志，實踐非以役人乃役於人的見證。



伯特利神學院院董褚永華牧師訓勉，引用帖撒羅尼迦前書5章14至15節勸勉弟兄們敬重牧養群羊的人，帖撒羅尼迦教會是保羅被囚地大震動，從獄中出來所去的教會。



使徒行傳17章記載保羅挑戰猶太人有一位死而復活的耶，保羅用心思時間訓練那裡的信徒是一件艱辛的牧養工作，作為神的管家適時教導不容易，褚永華為到屈偉豪院長在神學院的服事和工作衷心感謝。



屈偉豪憶述立志一生為主活



屈偉豪牧師述志時自言，事奉從不輕省帶著神的標誌，蒙召經歷於1978年在浸會園營地做暑期工負責清潔營地，被允許參與夏令營聽道守主餐，清楚聽到神向他說話：主為自己捨去身體，一生怎樣為主活？如果神用他一生由主使用。在人生不同關口低谷都聽到神微聲說要用他，在伯特利神學院院長就職禮獻詩《怎能不為主活》是他一生的心聲和立志。



他續指出，1983年神學院畢業服侍的第一間教會粉嶺浸信會，塑造他對事奉、牧養、關懷、醫治的理念，「禱告、傳福音是作為神兒女一生的管業，崗位侍奉有天會退下火線，傳福音、牧養、關懷是每一個人至死方休的努力。」他又提到參加幸福小組的工作，既是院長仍然參與牧職，因牧師並非職位。



在反思獨特時代上帝給人甚麼心意和首要關注時，屈偉豪牧師指，牧者走在前線承擔神託付福音責任，為討好神的歡喜，堅信神必定與我們同行。他重申，為的是耶穌，感謝上帝揀選他，感謝伯特利教會、阡陌社區浸信會信任他，聯合按牧讓他成為牧師；按牧典禮在屈偉豪牧師祝福下圓滿結束。



屈偉豪牧師於1972年信主，1978年在浸會園夏令營領受主餐時被耶穌基督犧牲的愛感動立志一生服侍主；他先後畢業於浸信會神學院及美國福樂神學院。



1983年神學院畢業，粉嶺浸信會為第一間服侍的教會，2000年開始任教伯特利神學院，致力發展婚姻家庭治療課程；2019年起承擔伯特利神學院院長一職。



屈偉豪院長按牧典禮於4月30日下午2:30在阡陌社區浸信會舉行，網上同步直播。

