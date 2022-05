《哈利波特》《奇異博士2》涉同性戀情節 被要求刪減

美國電影公司製作的最新電影《哈利波特:怪獸與鄧不利多的秘密》、《奇異博士2》因內容牽涉同性戀,分別遭到中國、沙特當局審查,並且要求刪除內容。



華納兄弟影業發行的「哈利波特」系列最新電影《怪獸與鄧不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)4月在22個國家包括中國上映,片中講到裘德洛(Jude Law)飾演的鄧不利多(Albus Dumbledore)和邁茲米克森(Mads Mikkelsen)飾演的黑巫師葛林戴華德(Gellert Grindelwald)曾是一對戀人,當中約有6秒對白「我曾愛過你」、「葛林和我相愛的那個夏天」,片商稱應中國審查制度將有關對白刪除。



「哈利波特」系列作者羅琳(JK Rowling)曾經透露鄧不利多是同性戀者;華納兄弟影業公司發出聲明回應有關事件,表示致力維護發行的每部電影,充份表現完整性,並且敏銳地因應各種市場因素而做出細微刪減,希望創作者的作品能夠在全球各地上映,但因應當地市場需要修改細微位置,此舉前有先例的。



據中國國家廣播電視總局2016年發佈新指導方針,禁止電視節目出現飲酒、吸煙、同性戀等情節。



另一套電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)有情節涉及LGBTQ內容,當中約12秒講述美國小姐艾美莉卡·查韋斯(America Chavez)的身世,指出有兩位媽媽,由一對女同性戀者養大,引起沙特阿拉伯當局關注,要求刪減該場景。



據悉迪士尼公司拒絕有關做法,沙特當局正與迪士尼談判,暫時未知這部電影能否在該國家上映。