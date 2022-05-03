發現4500年迦南女戰神像 聖經應許地惹爭議

一名巴勒斯坦農民發現4500年歷史的阿納特雕像（Anat）頭部，阿納特是古代迦南神話女戰神，證明迦南有數千年的文明，但舊約聖經記載迦南人拜偶像，耶和華將這地賜給以色列人。



阿納特雕像高約8吋，頭上雕刻著一張戴著蛇作為皇冠的臉，阿納特是迦南人的偶像。哈馬斯管理的旅遊和古物部在加沙舉行新聞發布會，宣布發現了這個雕像頭部 ，該部文物和文化遺產總幹事賈馬爾·阿布·里達估計，這座雕像的歷史可以追溯到公元前2500 年，「阿納特是迦南神話中愛、美麗和戰爭的女神。」



農民阿布艾德（Nidal Abu Eid）講述發現經過：「我在耕種土地時偶然發現了它，佈滿泥濘，當我用水清洗時意識到這是一件珍貴的事情。」



該農民最初考慮出售女神鵰像，但考古學家告訴他有「巨大的考古價值」時改變了主意。，「我很自豪，我們的土地仍然具有巨大的考古價值，意味著這片土地是我們的，自迦南時代以來，我們擁有公元前數千年的文明和歷史。」



不過，據舊約聖經創世記9章20至25節記載，迦南人的祖先「含」因看見父親挪亞赤身被咀咒，其後裔將要作兄弟「閃」（亞伯拉罕的祖先）的奴僕，而亞伯拉罕是以色列民的先祖。



申命記9章5節亦指，迦南人拜偶像，耶和華將這地賜給以色列人：「你進去得他們的地，並不是因你的義，也不是因你心裡正直，乃是因這些國民的惡，耶和華你的神將他們從你面前趕出去，又因耶和華要堅定他向你列祖亞伯拉罕、以撒、雅各起誓所應許的話。」

