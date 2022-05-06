腓立比書盼望秘笈 葉應霖：盡頭之處見耶穌

加拿大建道中心舉辦網上講座，葉應霖博士析解保羅在腓立比書面對個人生命、事工、世界終局的盡頭，盼望信徒迎見基督的降臨，盡頭之處找到平安。



建道神學院聖經系助理教授葉應霖指出，盡頭與盼望掛鉤，原本是好的走到盡頭會帶來威脅失去盼望，例如將要失業、失戀；壞的盡頭帶來曙光，例如疫情過去；死亡是人不想面對但總要面對的盡頭，死亡對不同的人有不同的意義，哲學家海德格主張擁抱死亡，問題是怎樣擁抱而已。



保羅鑑古知今 籲信徒正視人生盡頭



腓立比書的保羅面對三種盡頭：個人生命、事工、世界終局，然而腓立比教會繼續支持保羅。葉應霖提出四點盼望信徒能夠面對不可預知的未來：1. 熟讀新舊約聖經，彼此共鳴成為基礎；2. 這也是保羅在處境中辨別上主足跡的方法；3. 新約聖經引用舊約，有鑑古知今作用，自我故事代入；4. 改寫人生的視野重塑應該盼望的角度。



在腓立比書有七個舊約暗引，葉應霖講解其中一個，記載於腓立比書3章，對照舊約列王記上18章28至29節、耶利米書9章23至26節，保羅關在牢中回想昔日何西亞書、耶利米書的故事，兩位先知昔日也面對人生盡頭。



保羅在經文提到「妄自行割的」，就是在列王記上記載一群巴力先知與以利亞正面比拼，《七十士譯本》以這字形容他們「自割圖操控巴力」 （列王記上18:28-29），當時以色列人滲雜外邦異教儀式「割傷自己 」（何西阿書7:14），藉著自行割傷身體以圖控制神祇賜下福氣。



保羅形容敵人「妄自行割」又提到自己「真受割禮」，並且以這傳統稱呼自己和腓立比信徒，他用貶義詞形容敵人，然後煲揚腓立比信徒和自己，反映保羅與人爭論割禮傳統。



在當時帝國社會共識，人民理當廣泛參與王帝崇拜，一班猶太基督徒領袖建議腓立比信徒接受割禮，以致能避免被排斥及受苦，藉此腓立比信徒就能成為猶太教其一的黨派，獲得帝國和其他市民的諒解和認同，豁免帝王崇拜的責任。



保羅認為他才能代表上主，並非叫人接受割禮的猶太基督徒領袖，因為他願意正視這盡頭，就是基督徒必須面對走過苦難，迎見受苦的過程。



盼望基督降臨 盡頭找到平安



葉應霖指，腓立比書關注不是教人脫離罪惡、死亡以至得救，其信息是「苦難盡頭將來臨之際，信徒如何按上帝心意，為自己和信徒指出正確盼望的信息」。



他最後引用腓立比書4章13節、羅馬書8章24至25節鼓勵大家：「願主的話成為信徒腳前的燈、路上的光，開我們眼睛盼望基督的降臨，縱然前面有苦難但耶穌應許帶領我們，因此正視苦難和盡頭來找到真正的盼望和平安。」



是次網上講座由加拿大建道中心舉辦，今年1月11日於YouTube平台播出，主題：「盡頭見耶穌：腓立比書的盼望秘笈」，講員：葉應霖博士（建道神學院聖經系助理教授 / 學生事務長）。

