香港多間社企 支援婦女SEN青年疫下就業

第五波疫情雖緩和，多間機構仍以不同形式繼續關顧弱勢群體，培訓自閉症青年製作麵食和曲奇、婦女製作祝福包幫補家用等。



豐盛社企學會在臉書專頁發放消息，與四間機構合作發起「愛鄰舍」行動，結連17間社會企業在各區向不同弱勢群體提供就業機會和職業培訓，也為區內市民提供廉價生活用品減輕其家庭生活負擔。



參與計劃之一的社企天天加油站，特別為「愛鄰舍」預備健康福袋，當中有通心粉和多款健康零食品送給鄰舍；另一間社企家園便利店以低於成本價的食品組合及現金券給有需要的人度過逆境，愛鄰舍健康福袋內有食用油，預表人人得滋潤、疫情中為食物加添滋味。



在第二輪「愛鄰舍」行動有四間社企加入，AngelChild HK聘用患有自閉症的青年製作麵食和曲奇，幫助他們清楚工作和學習技能，從而投身社會；Hello Cocoa幫助SEN青年提供就業機會，例如培訓他們做朱古力，甚至成為朱古力師培訓班的導師，以至自立成長。



新福事工協會轄下社企「手晴家」籌辦「1+1 與你同行」祝福行動，呼籲大眾購買婦女親手製作的產品，然後放入祝福包，既幫助在家婦女賺取金錢幫補家用，以及有短期就業機會，也透過該社企的義工探訪基層家庭、長者、前線工友的時候，送上祝福。



祝福包內有婦女製作的康乃馨花、編織環保洗碗布、製作布口罩，還附上快速抗原測試套裝和湯包等。

