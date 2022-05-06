上海醫護信徒齊心抗疫 社區作見證

上海爆發疫情至今，教會領袖、信徒、長者無間斷地走進社區服侍有需要的人，為他們進行核酸檢測、維持社區秩序、送飯菜、派發物資，以身作則見證基督。



上海市衛健委5月4日通報，昨新增本土新冠肺炎確診病例260、無症狀感染者4722例。據中國基督教日報（China Christian Daily） 報導，在閔行區有女基督徒在教會鼓勵信徒參與社會服事。



他們組織義工隊，在臨時搭建的小木屋工作，例如年長的基督徒聯絡、接待從外地來患了癌病的信徒，幫助他們打緊急電話，如有信徒受到感染留在方舟醫院，他們就互相通知彼此祈禱。



在松江區有教會長老，通過朋友圈發放文章栽培信徒，上海基督教官方微信公眾號稱，松江區新冠疫情爆發初期，有兩會牧靈人員和各教會的信徒投入社區防疫工作，有些還是專業的醫護人員，為當地居民做核酸檢測、維持社區秩序、在社區成為快遞員向居民運送物資、逐家逐戶派發抗原檢測試劑盒。



此外，金山區有60多名牧民和信徒在街上、村口，為社區的獨居老人送飯菜，更有一位六十多歲患高血壓長者，在自己的住宅區被封鎖時，仍然登記做自願人員，幫助居民進行核酸檢測、維持秩序、協助其他老人申請核酸碼、送飯菜、送藥、送貨等工作，深受居民一致讚好，成為大家的公眾榜樣。

