墮胎案美國最高法院洩密 牧者促保障胎兒生命

美國最高法院就是否推翻「羅訴韋德案」尚未宣判前草稿外洩之際，基督教領袖要求大法官堅定不移反對婦女墮胎。



根據美國聯邦最高法院於1973年對於婦女墮胎權以及隱私權的重要案例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），婦女的墮胎權受到憲法隱私權的保護，最高法院對墮胎權的限制應採取嚴格審查標準。惟政治新聞公司Politico於5月2日透露，美國最高法院的意見書草稿外洩，被認為是自由派法官索尼婭·索托瑪約（Sotomayor）所為，利用民意向法院施壓推翻決定。



不過，美國國內有多位牧師表示，「羅訴韋德案」就是錯誤的決定和不公正，促全國範圍判墮胎為非法。



葛福臨牧師（Rev. Franklin Graham）在推特上寫道：「讚美上帝！根據 Politico 的說法，最高法院已投票推翻羅訴韋德案，該公司收到了一份據稱洩露的意見草案。我不知道這份報告是否屬實，但如果是的話，那就是多年來祈禱的答案。」



豐收基督徒團契（Harvest Christian Fellowship）主任牧師格雷格·羅利（Greg Laurie）指：「如果推翻羅訴韋德案屬實，這將嚴重的不公正糾正過來，祈禱得到了回應，教會必須不遺餘力地照顧母親和孩子。」



對於女性基督徒領袖，也期望推翻羅訴韋德案。



「生命行動」創始人、反墮胎活動家莉拉·羅斯（Lila Rose）在推特指，「羅訴韋德案」就是錯誤的決定、不合邏輯且嚴重不公正，推翻該案是保護朝著基本生命權的正確方向邁出重要一步。」



她並指，每個人的生命權從受精的那刻受到法律保護之前，我們不會擁有真正的正義，憲法並沒有對墮胎保持沉默，促第14修正案在全國範圍內使墮胎成為非法。



March for Life總幹事曼奇尼（Jeanne F. Mancini）亦在推特表示：「對洩密深感悲痛，這種行為對司法機構是多麼有害，另方面，如果這個意見最終被採納，混亂了50 年的錯誤決定、對我們文化和所有女性與男性產生深遠的負面影響，最終將得到糾正。」

