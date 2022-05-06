唐崇榮論烏俄戰爭：烏克蘭傳福音給俄羅斯應受尊重





烏俄戰爭自2月底爆發以來，不少基督徒期望拆解戰事背後的屬靈意義，著名華人牧師唐崇榮在「聖經的各種審判」系列講道提到，烏克蘭與俄羅斯本是同民族、同宗教，前者並且傳福音給後者；對於這場戰爭的未來，唐牧師表示不是先知不能預測。



印尼歸正福音教會總堂主任牧師唐崇榮在「聖經的各種審判30」講到，尼布甲尼撒王因驕傲招致的下場，上帝初時寬容尼布甲尼撒，因為他還有少許敬畏上帝的心，對上帝保留尊重，但是當他走到城樓最高處俯視著巴比倫，心高氣傲自視這京都憑己力量建成，顯出威嚴，上帝將怒氣傾倒在他身上，他就如動物般吃草 ，像死亡的畜類一樣（詩篇49:20）。



烏克蘭傳福音給俄羅斯應受尊重



唐崇榮繼而指出，俄羅斯總統普京出兵攻打烏克蘭，忘記昔日俄國的興起與烏克蘭密不可分，他們都是斯拉夫民族原本是野蠻人，因著三位宣教士進入烏克蘭傳福音，當時的統治者信了耶穌，並且把福音傳給到其他的斯拉夫人，將東正教傳到俄羅斯的地方，因此烏克蘭是俄國以東最先接受耶穌基督福音的斯拉夫人，俄羅斯應尊重烏克蘭卻攻打自己同宗、同文、同胞。



從政治上，普京亦低估烏克蘭的勢力，昔日蘇聯時期其中國力最強的是烏克蘭，烏克蘭是蘇聯核能最多的地方，唐崇榮表示，20年前也去過發生輻射外洩的諾切爾核電廠，還在當地吃過冰淇淋。他指，當人傲慢的時候可能就是在世上最後的一天。



對於這場戰爭未來將會怎樣發展？唐崇榮牧師3月份在歸正福音教會解答會眾疑難表示，他不是先知不會預測未來，並提到普京高估自己力量，以為兩三天可以吞併烏克蘭，現在已經過了多月，死了數以萬計的軍人和將領，危機重重。



被問到如何用聖經道理來看待烏俄之戰背後的屬靈戰爭？唐崇榮表示俄羅斯總統普京是東正教徒，但不知道他的屬靈程度如何，所以不能預測事情。

