正委會祈禱會 關心醫護外傭身心壓力





香港天主教正義和平委員會（下稱：正委會）5月14日舉行網上祈禱會，為醫護人員、家傭祈禱，送上祝福。



正委會在臉書發佈消息，祈禱會紀念所有醫護人員，感謝他們為家庭，為社會付出的貢獻及犧牲並送上祝福，關心其身心壓力 。



文中指出，香港醫護界人手不足、工時長、醫療系統早已失衡，面對第五波疫情來襲，確診數字躍升，醫護人員的壓力亦隨之倍增，壓力不僅來自病毒，有時也因為職業而面對排斥。



「教宗全球祈禱網絡」今個月意向是為醫護工作者祈禱：祈願醫護人員照顧病人和老年人的工作，獲得當地政府及社會的支持，尤其是在最貧窮國家，求主賜醫護力量和健康，扛負巨大的身心壓力，站在前線，為保護病人而戦，為他們在疫情中的辛務勞代禱，願大父賜他們力量和健康，特別紀念所有醫護人員，感謝他們為家庭、社會付出的真獻及儀牲，送上祝福。



另外，祈禱會也記念在港工作的外籍家庭傭工，文中指到有外傭27年前從菲律賓來香港工作，疫情下失去了三個兄弟姊妹，縱然想出席他們的喪禮，即使有假期，疫情下都無法回鄉。



該女傭和許多香港人一樣，每天到街市、超市為僱主買餸買藥搶購物資，成為例行工作，雖然僱主善待她，但不少同鄉因為確診新冠肺炎被趕出家門，所以疫情下大家都是受害者。



「女中爾為讚美」祈禱會於5月14日中午12時在網上舉行，在正委會臉書及YouTube同步播放，張心銳神父主禮，呼籲教友一齊在網上為這些群體祈禱。

