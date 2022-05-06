葛福臨佈道會「上帝愛你」廣告 再被批散播仇恨





美國佈道家葛福臨牧師（Franklin Graham）佈道會廣告屢遭批評，近日在公車登廣告問人「是否在尋找更多東西」，被市長指他是仇恨傳教士，葛福臨發言人反駁對方公職人員干涉信仰自由。



葛福臨佈道會「上帝愛你」將於5月14日在利物浦展覽中心舉行，早前在公車賣廣告詢問讀者「是否在尋找更多東西？」惹來利物浦市長羅瑟拉姆（Steve Rotheram）批評，城市展示這類廣告令人生氣、震驚，指葛福臨是「仇恨傳教士」，並稱他是恐同和恐伊斯蘭者。



由於葛福臨一直以來反對同性婚姻和激進的伊斯蘭教， LGBTQ組織人士對他早有不滿。



根據英國廣播公司報道，葛福臨佈道會廣告刊出後，兩家巴士公司正在進行審查行經該路段的公車營辦商，並且致函要求刪除廣告。



葛福臨牧師亦為葛培理佈道團（Billy Graham Evangelistic Association）主席，佈道團發言人馬克·巴伯（Mark Barber） 反駁，指利物浦市長公開對基督教採取敵對立場才是令人不安，「我們當然尊重他人宗教信仰問題，以及他們不同權利的選擇，但令人失望是這位市長代表社區和公職人員，將基督徒傳統觀點描述為仇恨言論，實際上利用職權歧視其他宗教，干涉我們的信仰表達。」



葛福臨佈道會公車刊廣告被投訴並非第一次，2018年在英格蘭的蘭開夏郡（Lancashire）布萊克浦冬季花園在希望節（9月21日至23日）舉行佈道會，在巴士刊登反對同性戀的言論的廣告，接獲LGBTQ人士批評，指其廣告散播「仇視和恐同」信息。



其後英國法院裁判，撤銷有關廣告構成歧視的指控，葛福臨獲場館單位賠償150,200美元。

