兒童期被踐踏釀同性傾向 輔導處理哀傷

中國神學研究院萬崇仁教牧學講座舉辦輔導與牧養的反思，共兩場；輔導科副教授林添德主講「基督徒同性戀與靈性的困擾與出路」，幫助掙扎者調節焦慮、男性的評價；輔導科訪問教授萬楊婉貞分享「牧者在關顧牧養時的界線」，籲輔導異性時提高危機意識。



心理動力輔導模式 幫助掙扎者處理哀傷



林添德分享輔導三位男士對同性傾向掙扎的經驗，從心性發展兒童成長角度理解同性傾向，他們都是自願求助、基督教背景，在團契難以分享，自覺性傾向與基督教教導有衝擊，掙扎者察覺自小缺乏男性氣概，對自己存在感到高焦慮，覺得自己異常。



從心性發展兒童成長期探究，掙扎者與家人關係惡劣，自我肯定的價值被踐踏，恐懼跟父母建立關係，恐懼感擴散到抗拒與同性認同，用抽離的方式自我防衛，難以在學童期進一步建立性別角色。



林添德以心理動力輔導模式幫助掙扎者，這是一套哀傷輔導，目的幫助掙扎者調節焦慮、被否定、拒絕、攻擊，強烈羞恥感被遺棄，以致陷入情緒困擾。



該心理輔導模式兩大目標：協助求助者察覺常用於同性對象的完美化或威脅性投射作用，以及透過輔導關係整合對男性的兩極評價。



輔導員與掙扎者建立安全關係，然後從心理發展及家庭關係角度，讓掙扎者重新理解導致同性吸引成因，原來是為了滿足成長未及的需要，藉此培養自我接納，循健康關係得到尊重和關懷。



另外，幫助掙扎者辨別對父親形象或心儀對象的投射，逐漸看清現實中別人和自己，當輔導員與掙扎者建立安全關係後，輔導員成為掙扎者的投射對象，讓他安全地處理過去的傷痛人際經歷。



輔導立界線 保護三方：牧者、求助者、教會群體



另一場講座主題為「牧者在關顧牧養時的界線」，在答問環節裡，突破輔導中心心理輔導員余嘉敏分享實戰心得，她未必即時回應求助者的問題，縱使對方怪責，先多聆聽了解情況，當牧者接觸到求助者內心深處的黑暗面，宜轉介個案。



中神輔導科訪問教授萬楊婉貞回應，輔導員即時回應求助者可能讓對方得到舒緩，但不回應是留下空間，給對方慢慢成長，每次都回應扼殺了對方自我成長的能力。



在輔導過程、夫婦關係、牧者與會眾，大家劃界線，目的是保護自己和對方，令到大家向著神的方向，夫婦個性強弱可以塑造的，了解當中的動機，可能對方不想參與而顯露硬朗的一面。



談到牧養異性遇到的限制，萬楊婉貞認為男女牧者都要有危機意識、問責交代，約了異性會友傾談，先向教會交代，以便問責的需要，避免自己以為沒事的缺乏了危機意識，目的都是保護自己、對方和教會群體。

