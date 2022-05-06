母親節猜燈謎 哪位是聖經中的模範母親？ 　　

古代猶太社會女性地位卑微，聖經卻提及幾位女性擁有特別的地位，母親節來臨，一起重溫這些女性對兒女的屬靈榜樣。



猜猜聖經中5位模範母親的名字



1.摩西的母親



2.撒母耳的母親



3.耶穌的母親



4.提摩太的母親



5.女兒被鬼附的母親



聖經記載模範母親和傑出女性有多位，其中這5位是：



1.摩西的母親：約基別



摩西是以色列民的拯救者，帶領以色列人離開埃及法老的折磨，脫離非人道的奴隸生活，邁向不可預知但耶和華應許流奶與蜜之地迦南。



摩西帶領成千上萬的以色列人，被埃及兵追趕之時，憑著無比的信心分開紅海，以色列人得以成功逃亡，這段史詩式的故事更被改編為荷李活電影《十誡》。



摩西的身世也是充滿懸疑性，出世時遇上埃及法老王要殺盡以色列一切男嬰，摩西父母在他三個月時將孩子藏在海邊蘆荻中，法老女兒發現，看見嬰兒摩西心生憐惜收養了他，摩西母親約基别入宮成為奶媽撫養他成人，是摩西背後偉大的女人。



這位母親所生的兩男一女，亞倫、摩西、米利暗，生命不但得以保存，而且各有成就。亞倫成為以色列民第一任大祭司 ; 摩西可以說是以色列人的國父 ; 米利暗是女先知，以色列婦女中的領袖。



2.撒母耳的母親：哈拿



撒母耳是舊約先知重要人物，自小學懂禱告，在聖殿上侍奉耶和華，著名的金句：「請說，僕人敬聽。」（撒母耳記上3:10）充分流露小撒母耳對上帝的順服。



撒母耳的意思是「上帝聽見」紀念上帝應允了他的母親禱告，他也學習了聆聽上帝的聲音。撒母耳的母親哈拿無法生育心裡愁苦 ，當時代猶太婦人不育是恥辱，沒有兒子更甚，但生育不由女性自主乃由丈夫控制，哈拿的丈夫同時有另一個女人，所以哈拿不育很大壓力，卻依然倚靠耶和華，承諾將孩子奉獻給神，屬靈生命也傳承給撒母耳。



3.耶穌的母親：馬利亞



新約最出名的母親，無庸置疑是耶穌的母親馬利亞。



馬利亞性格優點是無條件地順服上帝的旨意，當天使向馬利亞顯現說：「蒙大恩的女子，你將懷孕生子，給他起名叫耶穌。」馬利亞就情願照著主的話成就，並且說出傳頌千古的《尊主頌》：「我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂，因為他顧念他使女的卑微；從今以後，萬代要稱我有福……。」（路加福音1:46-56）



馬利亞專主為大，甚至在馬槽裡生產耶穌之後，逃亡到埃及躲避法老的追殺，耶穌順服上帝的旨意為罪人釘在十字架上受死，完全依從父上帝的救贖大愛而行，或許也從母親的榜樣學習過來。



4.提摩太的母親：友尼基



提摩太的母親是友尼基、外婆是羅以，在當時猶太社會，女性沒有甚麼地位，聖經也不多記載她們的背景和事蹟，只是這兩女性對提摩太的培育功不可没，保羅在書信屢次將功勞歸給提摩太的母親和外婆。



友尼基意即「美好的勝利」或「得勝者」，用主的教訓養育兒子， 教導他對主有無偽的信心（提摩太前書1:5）、明白聖經：「這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。」 （提摩太前書3:15）



5.女兒被鬼附的母親：迦南婦人



這位母親沒有名字，根據馬可福音7章26節，她是敘利亞腓尼基族的希臘公民，女兒被鬼附求見耶穌，耶穌用試探的口吻對她說了一番話挑戰她的信心：「讓兒女們先吃飽，不好拿兒女的餅丟給狗吃。」



這位外邦母親卻即時回了震撼的一句：「主啊，不錯；但是狗在桌子底下也吃孩子們的碎渣兒。」（28節）



最後耶穌醫治好了她的女兒，這位迦南婦人的說話也成為歷代信徒的信心榜樣。

