媽媽很重要：63%美國人與母親有共同信仰

美國一項調查顯示，6成人的宗教信仰與他們母親小時候的宗教信仰相同。



美國聖經協會（American Bible Society）公佈一項民意調查，63% 的美國人表示目前的宗教信仰與母親 10 歲時的信仰相同；福音派（69%）、天主教徒（86%）、主流新教徒（76%）、歷史上的黑人教會成員（80%）。



報告指出，絕大多數美國人仍然遵循母親的信仰，數據驗證了父母指導在靈性發展佔重要位置，箴言 22章6節：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。 」



自稱無神論者或不可知論者，只有 26% 的人表示他們的非宗教信仰與母親的相同。



報告稱，與此同時，今天母親們的信仰受到新冠疫情的巨大影響，2020 年，在疫情大流行之前，33% 的有孩子的美國婦女被美國聖經協會歸類為「從事聖經工作」，這數字在 2021 年下降到 27%，在 2022 年的報告中再次下降到 15%，所謂「參與聖經」定義為「與聖經的持續互動」，它塑造了一個人的選擇並改變了他們「與上帝、自我和他人的關係」。



該報告推測，今天的家庭因疫情大流行而遭受重大破壞：「也許那些家裡有孩子的人受到的打擊最大，時間表發生了變化、預期發生了變化、比賽日期被取消；許多父母突然在家工作；許多孩子在網上上學；教堂關閉。這一切，父母不得不成為老師、玩伴、護士和牧師，他們必須在生活的許多方面進行重大調整，包括聖經閱讀和精神討論，但重建家庭傳統需要時間和精力。」

